https://ria.ru/20210607/soglashenie-1735962912.html

МТС и Huawei подписали соглашение о разработке решений "умный город"

МТС и Huawei подписали соглашение о разработке решений "умный город" - РИА Новости, 07.06.2021

МТС и Huawei подписали соглашение о разработке решений "умный город"

На Петербургском международном экономическом форуме 2021 дочерняя компания российского оператора связи МТС подписала соглашение c китайским технологическим... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:25

2021-06-07T11:25

2021-06-07T11:25

россия-китай: главное

россия

huawei technologies

мтс

китай

пмэф

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155591/97/1555919741_0:269:2687:1780_1920x0_80_0_0_73fcf676ab74b6b4ea2ce12ed0fbd392.jpg

МОСКВА, 7 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". На Петербургском международном экономическом форуме 2021 дочерняя компания российского оператора связи МТС подписала соглашение c китайским технологическим гигантом Huawei о совместном создании продуктов для управления системами "умного города".В Центре искусственного интеллекта "MTC Huawei" планируют использовать ускорители и платформу Atlas Huawei для работы сервисов на базе "компьютерного зрения". Объединение технологий снизит стоимость решений в среднем в 4 раза, а также сделает разработки доступными для администраций небольших городов и населённых пунктов и малого и среднего бизнеса.В пресс-службе MTC сообщили, что первые соответствующие продукты появятся до конца текущего года. Они могут быть использованы для анализа пешеходного и автомобильного трафика, распознавания лиц, предотвращения пожаров и инцидентов и т. д.

https://ria.ru/20210603/evtushenkov-1735367604.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, huawei technologies, мтс, китай, пмэф, технологии