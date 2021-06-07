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МТС и Huawei подписали соглашение о разработке решений "умный город"
МТС и Huawei подписали соглашение о разработке решений "умный город" - РИА Новости, 07.06.2021
МТС и Huawei подписали соглашение о разработке решений "умный город"
На Петербургском международном экономическом форуме 2021 дочерняя компания российского оператора связи МТС подписала соглашение c китайским технологическим... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:25
2021-06-07T11:25
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МОСКВА, 7 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". На Петербургском международном экономическом форуме 2021 дочерняя компания российского оператора связи МТС подписала соглашение c китайским технологическим гигантом Huawei о совместном создании продуктов для управления системами "умного города".В Центре искусственного интеллекта "MTC Huawei" планируют использовать ускорители и платформу Atlas Huawei для работы сервисов на базе "компьютерного зрения". Объединение технологий снизит стоимость решений в среднем в 4 раза, а также сделает разработки доступными для администраций небольших городов и населённых пунктов и малого и среднего бизнеса.В пресс-службе MTC сообщили, что первые соответствующие продукты появятся до конца текущего года. Они могут быть использованы для анализа пешеходного и автомобильного трафика, распознавания лиц, предотвращения пожаров и инцидентов и т. д.
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россия, huawei technologies, мтс, китай, пмэф, технологии

МТС и Huawei подписали соглашение о разработке решений "умный город"

11:25 07.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНовый логотип компании МТС
Новый логотип компании МТС - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". На Петербургском международном экономическом форуме 2021 дочерняя компания российского оператора связи МТС подписала соглашение c китайским технологическим гигантом Huawei о совместном создании продуктов для управления системами "умного города".
В Центре искусственного интеллекта "MTC Huawei" планируют использовать ускорители и платформу Atlas Huawei для работы сервисов на базе "компьютерного зрения". Объединение технологий снизит стоимость решений в среднем в 4 раза, а также сделает разработки доступными для администраций небольших городов и населённых пунктов и малого и среднего бизнеса.
Председатель совета директоров АФК Система Владимир Евтушенков на ПМЭФ-2019 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 09:58Петербургский международный экономический форум
Евтушенков заявил о трансформации МТС в IT-компанию
В пресс-службе MTC сообщили, что первые соответствующие продукты появятся до конца текущего года. Они могут быть использованы для анализа пешеходного и автомобильного трафика, распознавания лиц, предотвращения пожаров и инцидентов и т. д.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияHuawei TechnologiesМТСКитайПМЭФТехнологии
 
 
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