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Суд продлил меру пресечения Любови Соболь
Суд продлил меру пресечения Любови Соболь - РИА Новости, 07.06.2021
Суд продлил меру пресечения Любови Соболь
Тверской суд Москвы на полгода продлил запрет покидать дом ночью Любови Соболь, обвиняемой в нарушении санитарных норм на несогласованных акциях, сообщил РИА... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:05
2021-06-07T17:05
россия
любовь соболь
владимир воронин
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы на полгода продлил запрет покидать дом ночью Любови Соболь, обвиняемой в нарушении санитарных норм на несогласованных акциях, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин."Суд продлил запрет определенных действий еще на шесть месяцев - до 26 ноября", - сказал он.Адвокат добавил, что дело было передано по подсудности из Тверского в Преображенский суд, поскольку протестующие дошли до СИЗО "Матросская тишина" и преступление считается оконченным там.Сперва Соболь была под домашним арестом, впоследствии ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, разрешив быть вне дома с шести утра до восьми вечера.Дело в отношении Соболь, Олега Навального и Николая Ляскина было выделено в отдельное производство, в конце мая прокуратура утвердила обвинительное заключение.Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, депутат района Зюзино Константин Янкаускас, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"* (признан иноагентом) Анастасия Васильева.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210511/sobol-1731831140.html
https://ria.ru/20210607/sud-1735958062.html
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россия, любовь соболь, владимир воронин, происшествия

Суд продлил меру пресечения Любови Соболь

17:05 07.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Перовского суда / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь, обвиняемая в незаконном проникновении в жилище, в Перовском районном суде города Москвы.
Любовь Соболь, обвиняемая в незаконном проникновении в жилище, в Перовском районном суде города Москвы. - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Перовского суда
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы на полгода продлил запрет покидать дом ночью Любови Соболь, обвиняемой в нарушении санитарных норм на несогласованных акциях, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.
"Суд продлил запрет определенных действий еще на шесть месяцев - до 26 ноября", - сказал он.
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Адвокат добавил, что дело было передано по подсудности из Тверского в Преображенский суд, поскольку протестующие дошли до СИЗО "Матросская тишина" и преступление считается оконченным там.
Сперва Соболь была под домашним арестом, впоследствии ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, разрешив быть вне дома с шести утра до восьми вечера.
Дело в отношении Соболь, Олега Навального и Николая Ляскина было выделено в отдельное производство, в конце мая прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, депутат района Зюзино Константин Янкаускас, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"* (признан иноагентом) Анастасия Васильева.
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Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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РоссияЛюбовь СобольВладимир ВоронинПроисшествия
 
 
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