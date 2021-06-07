https://ria.ru/20210607/sobol-1736032027.html

Суд продлил меру пресечения Любови Соболь

Суд продлил меру пресечения Любови Соболь - РИА Новости, 07.06.2021

Суд продлил меру пресечения Любови Соболь

Тверской суд Москвы на полгода продлил запрет покидать дом ночью Любови Соболь, обвиняемой в нарушении санитарных норм на несогласованных акциях, сообщил РИА... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T17:05

2021-06-07T17:05

2021-06-07T17:05

россия

любовь соболь

владимир воронин

происшествия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы на полгода продлил запрет покидать дом ночью Любови Соболь, обвиняемой в нарушении санитарных норм на несогласованных акциях, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин."Суд продлил запрет определенных действий еще на шесть месяцев - до 26 ноября", - сказал он.Адвокат добавил, что дело было передано по подсудности из Тверского в Преображенский суд, поскольку протестующие дошли до СИЗО "Матросская тишина" и преступление считается оконченным там.Сперва Соболь была под домашним арестом, впоследствии ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, разрешив быть вне дома с шести утра до восьми вечера.Дело в отношении Соболь, Олега Навального и Николая Ляскина было выделено в отдельное производство, в конце мая прокуратура утвердила обвинительное заключение.Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, депутат района Зюзино Константин Янкаускас, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"* (признан иноагентом) Анастасия Васильева.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210511/sobol-1731831140.html

https://ria.ru/20210607/sud-1735958062.html

https://ria.ru/20210427/aktsii-1730135306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, любовь соболь, владимир воронин, происшествия