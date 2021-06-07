https://ria.ru/20210607/smartfon-1736025631.html
Следующее поколение складных смартфонов станет дешевле
Следующее поколение складных смартфонов станет дешевле - РИА Новости, 07.06.2021
Следующее поколение складных смартфонов станет дешевле
Новые смартфоны Samsung с гибкими дисплеями будут значительно дешевле предшественников. О том, как южнокорейская компания собирается популяризировать передовую... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T16:30
2021-06-07T16:30
2021-06-07T16:30
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samsung
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технологии
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Новые смартфоны Samsung с гибкими дисплеями будут значительно дешевле предшественников. О том, как южнокорейская компания собирается популяризировать передовую технологию, сообщает портал Sammobile.Источники издания считают, что в Samsung нашли способ уменьшить ценник на гибкие смартфоны. Так, третье поколение Galaxy Z Fold должно на старте продаж обойтись примерно на 20 процентов меньше, чем его предшественник — 1600 долларов (116 000 рублей по текущему курсу). Новую же раскладушку Galaxy Z Flip3 оценят в 1100 долларов (80 000 рублей)Изменение цен на смартфоны с гибкими экранами связано не только с удешевлением технологии изготовления подобных матриц. Инсайдеры заявляют, что для Galaxy Z Flip3 приготовят модификацию без поддержки сетей пятого поколения.Смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 компания Samsung представит в июле. Среди особенностей этих моделей называется поддержка стилуса S Pen и подэкранную фронтальную камеру.
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samsung, android, гаджеты, технологии
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Новые смартфоны Samsung
с гибкими дисплеями будут значительно дешевле предшественников. О том, как южнокорейская компания собирается популяризировать передовую технологию, сообщает
портал Sammobile.
Источники издания считают, что в Samsung нашли способ уменьшить ценник на гибкие смартфоны. Так, третье поколение Galaxy Z Fold должно на старте продаж обойтись примерно на 20 процентов меньше, чем его предшественник — 1600 долларов (116 000 рублей по текущему курсу). Новую же раскладушку Galaxy Z Flip3 оценят в 1100 долларов (80 000 рублей)
Изменение цен на смартфоны с гибкими экранами связано не только с удешевлением технологии изготовления подобных матриц. Инсайдеры заявляют, что для Galaxy Z Flip3 приготовят модификацию без поддержки сетей пятого поколения.
Смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 компания Samsung представит в июле. Среди особенностей этих моделей называется поддержка стилуса S Pen и подэкранную фронтальную камеру.