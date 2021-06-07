https://ria.ru/20210607/sk-1736036348.html

СК начал проверку после смерти студента в Уральском университете

СК начал проверку после смерти студента в Уральском университете - РИА Новости, 07.06.2021

СК начал проверку после смерти студента в Уральском университете

Следствие проводит проверку по факту смерти студента в Уральском федеральном университете (УрФУ), сообщает в понедельник СУСКР по Свердловской области. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T17:32

2021-06-07T17:32

2021-06-07T17:32

уральский федеральный университет

свердловская область

екатеринбург

кировский район

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту смерти студента в Уральском федеральном университете (УрФУ), сообщает в понедельник СУСКР по Свердловской области.Ранее вуз сообщил, что в понедельник в корпусе УрФУ скончался студент первого курса магистратуры физико-технологического института. До прибытия врачей молодому человеку была оказана первая медицинская помощь. По данным местных СМИ, молодой человек умер за несколько минут до экзамена."Доследственную проверку по факту данного происшествия проводит следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга. Признаков криминала в ситуации в настоящее время не усматривается. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении вуза.УМВД по Екатеринбургу сообщает, что информация о смерти студента поступила от бригады скорой помощи в отдел полиции №1 в 12.55 (10.55 мск). На место выезжала следственно-оперативная группа. Материалы проверки переданы в Следственный комитет.

https://ria.ru/20210607/student-1736010831.html

свердловская область

екатеринбург

кировский район

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уральский федеральный университет, свердловская область, екатеринбург, кировский район, происшествия