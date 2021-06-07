Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/sk-1736036348.html
СК начал проверку после смерти студента в Уральском университете
СК начал проверку после смерти студента в Уральском университете - РИА Новости, 07.06.2021
СК начал проверку после смерти студента в Уральском университете
Следствие проводит проверку по факту смерти студента в Уральском федеральном университете (УрФУ), сообщает в понедельник СУСКР по Свердловской области. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:32
2021-06-07T17:32
уральский федеральный университет
свердловская область
екатеринбург
кировский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту смерти студента в Уральском федеральном университете (УрФУ), сообщает в понедельник СУСКР по Свердловской области.Ранее вуз сообщил, что в понедельник в корпусе УрФУ скончался студент первого курса магистратуры физико-технологического института. До прибытия врачей молодому человеку была оказана первая медицинская помощь. По данным местных СМИ, молодой человек умер за несколько минут до экзамена."Доследственную проверку по факту данного происшествия проводит следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга. Признаков криминала в ситуации в настоящее время не усматривается. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении вуза.УМВД по Екатеринбургу сообщает, что информация о смерти студента поступила от бригады скорой помощи в отдел полиции №1 в 12.55 (10.55 мск). На место выезжала следственно-оперативная группа. Материалы проверки переданы в Следственный комитет.
https://ria.ru/20210607/student-1736010831.html
свердловская область
екатеринбург
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уральский федеральный университет, свердловская область, екатеринбург, кировский район, происшествия

СК начал проверку после смерти студента в Уральском университете

17:32 07.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту смерти студента в Уральском федеральном университете (УрФУ), сообщает в понедельник СУСКР по Свердловской области.
Ранее вуз сообщил, что в понедельник в корпусе УрФУ скончался студент первого курса магистратуры физико-технологического института. До прибытия врачей молодому человеку была оказана первая медицинская помощь. По данным местных СМИ, молодой человек умер за несколько минут до экзамена.
"Доследственную проверку по факту данного происшествия проводит следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга. Признаков криминала в ситуации в настоящее время не усматривается. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении вуза.
УМВД по Екатеринбургу сообщает, что информация о смерти студента поступила от бригады скорой помощи в отдел полиции №1 в 12.55 (10.55 мск). На место выезжала следственно-оперативная группа. Материалы проверки переданы в Следственный комитет.
Лекция в университете - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
15:11
На Урале перед экзаменом скончался студент
 
Уральский федеральный университетСвердловская областьЕкатеринбургКировский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:06Россия закрыла въезд девяти гражданам Канады
19:57Байден поговорил по телефону с Зеленским
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
Лента новостейМолния