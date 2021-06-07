https://ria.ru/20210607/sk-1736036348.html
СК начал проверку после смерти студента в Уральском университете
СК начал проверку после смерти студента в Уральском университете - РИА Новости, 07.06.2021
СК начал проверку после смерти студента в Уральском университете
Следствие проводит проверку по факту смерти студента в Уральском федеральном университете (УрФУ), сообщает в понедельник СУСКР по Свердловской области. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:32
2021-06-07T17:32
2021-06-07T17:32
уральский федеральный университет
свердловская область
екатеринбург
кировский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту смерти студента в Уральском федеральном университете (УрФУ), сообщает в понедельник СУСКР по Свердловской области.Ранее вуз сообщил, что в понедельник в корпусе УрФУ скончался студент первого курса магистратуры физико-технологического института. До прибытия врачей молодому человеку была оказана первая медицинская помощь. По данным местных СМИ, молодой человек умер за несколько минут до экзамена."Доследственную проверку по факту данного происшествия проводит следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга. Признаков криминала в ситуации в настоящее время не усматривается. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении вуза.УМВД по Екатеринбургу сообщает, что информация о смерти студента поступила от бригады скорой помощи в отдел полиции №1 в 12.55 (10.55 мск). На место выезжала следственно-оперативная группа. Материалы проверки переданы в Следственный комитет.
https://ria.ru/20210607/student-1736010831.html
свердловская область
екатеринбург
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уральский федеральный университет, свердловская область, екатеринбург, кировский район, происшествия