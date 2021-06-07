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Задержанного в Японии помощника капитана "Амура" отправили в СИЗО

Задержанного в Японии помощника капитана "Амура" отправили в СИЗО - РИА Новости, 07.06.2021

Задержанного в Японии помощника капитана "Амура" отправили в СИЗО

Третий помощник капитана российского судна "Амур" Павел Добрянский, задержанный в Японии по делу о столкновении с японской шхуной, находится в следственном... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T06:25

2021-06-07T06:25

2021-06-07T10:18

роман колесник

сергей марин

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

россия

япония

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ТОКИО, 7 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Третий помощник капитана российского судна "Амур" Павел Добрянский, задержанный в Японии по делу о столкновении с японской шхуной, находится в следственном изоляторе в Момбецу, сообщил РИА Новости консул Роман Колесник."Мы удостоверились, что состояние здоровья нормальное", — добавил дипломат.По его словам, у японской стороны есть 72 часа, чтобы начать следствие. До сих пор Добрянский отвечал на вопросы на добровольной основе.Если следствие откроют, закон выделяет на него "десять плюс десять суток". "По истечении этого срока принимается решение — или отпустить его, или предъявить официальные обвинения и передать дело в суд", — пояснил Колесник.Генконсульство находится на связи с судовладельцем и капитаном "Амура". К задержанному моряку во вторник отправится адвокат. Основная часть российского экипажа, по словам дипломата, сможет вернуться на родину, как только решится вопрос с гражданским иском.Двадцать шестого мая "Амур" шел из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута судно столкнулось с рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару".Японская шхуна перевернулась, однако сообщение о ЧП поступило с "Амура". Россияне подобрали тонувших японских рыбаков, но трое из них уже находились без сознания, затем подтвердилась их смерть. На "Амуре" никто не пострадал.Как сообщал РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин, веских доказательств вины экипажа "Амура" при столкновении с японской шхуной нет, но на капитана и третьего помощника пытаются оказать давление, чтобы вынудить их признать вину.Сегодня задержали Добрянского, его подозревают "в непринятии действий, необходимых для избежания столкновения". Ранее по гражданскому делу о компенсациях японцы изъяли документы российского судна.

https://ria.ru/20210603/amur-1735352484.html

https://ria.ru/20210602/stolknovenie-1735224064.html

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Кадры с места столкновения российского и японского судов в Охотском море Причиной столкновения российского торгового судна "Амур" с японским рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман. ЧП произошло в среду, 26 мая, около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу. 2021-06-07T06:25 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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роман колесник, сергей марин, столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, япония