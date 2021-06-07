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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210607/sindrom-1735923984.html
Ученые Бирмингемского университета выявили риск синдрома Гийена — Барре после COVID-19
Ученые Бирмингемского университета выявили риск синдрома Гийена — Барре после COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021
Ученые Бирмингемского университета выявили риск синдрома Гийена — Барре после COVID-19
COVID-19 может привести к развитию синдрома Гийена — Барре, пишет EurekAlert! со ссылкой на работу ученых из Бирмингемского университета. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T01:36
2021-06-07T01:36
распространение коронавируса
марьяна лысенко
коронавирус covid-19
бирмингемский университет
великобритания
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. COVID-19 может привести к развитию синдрома Гийена — Барре, пишет EurekAlert! со ссылкой на работу ученых из Бирмингемского университета.Как указал один из авторов статьи Алекс Рихтнер, антитела, которые вырабатываются после коронавирусной инфекции, имеют схожие черты с теми, что вызывают аутоимунные болезни сердца и кожи.По данным исследователей, первые симптомы данного заболевания — онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией. Их выявили у участников исследования, которые перенесли коронавирус в легкой и тяжелой формах.Синдром Гийена — Барре — острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. Впервые его описали французские врачи Жорж Гийен и Жан Барре в 1916 году.Неврологические осложнения у переболевшихРанее британские и швейцарские биологи изучили на мышах пути проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в мозг и определили виды повреждений, которые он там вызывает. Полученные результаты объясняют причину возникновения "мозгового тумана" и других неврологических осложнений у переболевших коронавирусной инфекцией. Статью опубликовали на портале bioRxiv.Ученые из Цюрихского и Ливерпульского университетов использовали генно-модифицированных мышей с человеческим рецептором hACE2 в качестве модели для изучения действия коронавируса на мозг. Авторы интраназально инфицировали животных низкими или высокими дозами SARS-CoV-2.Наблюдения показали, что через семь дней вирус проник в мозг через обонятельную луковицу. Он распространился в обонятельном эпителии и нейронах обонятельной луковицы, а также в имеющих с ней связи отделах мозга (гиппокампе, таламусе и гипоталамусе) и лобных областях. При высоких дозах ученые наблюдали более широкое проникновение инфекции в головной и спинной мозг.Биологи выяснили, что вирус распространяется в нескольких типах клеток головного мозга — изначально инфицирует нейроны, но не приводит к их гибели, но зато вызывает апоптоз клеток микроглии и иммунных клеток.Мультисистемный воспалительный синдром.Главный врач московской городской клинической больницы No 52 Марьяна Лысенко ранее рассказала телеканалу RT, что у некоторых перенесших коронавирусную инфекцию может появиться мультисистемный воспалительный синдром.По ее словам, этот симптом в основном бывает у детей, однако сейчас его диагностируют и у взрослых."Это, так скажем, комплекс проблем, которые связаны с аутоиммунной агрессией организма самого к себя, с поражением разных органов-мишеней. Это могут быть и почки, это может быть и сердце. Очень много миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжелым заболеваниям сердца — могут быть транзиторными (временный характер болезни. — Прим. ред.)", — пояснила Лысенко.Врач отметила, что сейчас перед специалистами стоит задача понять, у скольких людей проявляется мультисистемный воспалительный синдром, а также найти способ лечения недуга.
https://ria.ru/20210512/potentsiya-1731927336.html
https://ria.ru/20210306/obsledovaniya-1600176672.html
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марьяна лысенко, коронавирус covid-19, бирмингемский университет, великобритания, в мире

Ученые Бирмингемского университета выявили риск синдрома Гийена — Барре после COVID-19

01:36 07.06.2021
 
© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Depositphotos / Ugreen
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. COVID-19 может привести к развитию синдрома Гийена — Барре, пишет EurekAlert! со ссылкой на работу ученых из Бирмингемского университета.
Как указал один из авторов статьи Алекс Рихтнер, антитела, которые вырабатываются после коронавирусной инфекции, имеют схожие черты с теми, что вызывают аутоимунные болезни сердца и кожи.
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По данным исследователей, первые симптомы данного заболевания — онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией. Их выявили у участников исследования, которые перенесли коронавирус в легкой и тяжелой формах.
Синдром Гийена — Барре — острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. Впервые его описали французские врачи Жорж Гийен и Жан Барре в 1916 году.

Неврологические осложнения у переболевших

Ранее британские и швейцарские биологи изучили на мышах пути проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в мозг и определили виды повреждений, которые он там вызывает. Полученные результаты объясняют причину возникновения "мозгового тумана" и других неврологических осложнений у переболевших коронавирусной инфекцией. Статью опубликовали на портале bioRxiv.
Ученые из Цюрихского и Ливерпульского университетов использовали генно-модифицированных мышей с человеческим рецептором hACE2 в качестве модели для изучения действия коронавируса на мозг. Авторы интраназально инфицировали животных низкими или высокими дозами SARS-CoV-2.
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Наблюдения показали, что через семь дней вирус проник в мозг через обонятельную луковицу. Он распространился в обонятельном эпителии и нейронах обонятельной луковицы, а также в имеющих с ней связи отделах мозга (гиппокампе, таламусе и гипоталамусе) и лобных областях. При высоких дозах ученые наблюдали более широкое проникновение инфекции в головной и спинной мозг.
Биологи выяснили, что вирус распространяется в нескольких типах клеток головного мозга — изначально инфицирует нейроны, но не приводит к их гибели, но зато вызывает апоптоз клеток микроглии и иммунных клеток.

Мультисистемный воспалительный синдром.

Главный врач московской городской клинической больницы No 52 Марьяна Лысенко ранее рассказала телеканалу RT, что у некоторых перенесших коронавирусную инфекцию может появиться мультисистемный воспалительный синдром.
По ее словам, этот симптом в основном бывает у детей, однако сейчас его диагностируют и у взрослых.
"Это, так скажем, комплекс проблем, которые связаны с аутоиммунной агрессией организма самого к себя, с поражением разных органов-мишеней. Это могут быть и почки, это может быть и сердце. Очень много миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжелым заболеваниям сердца — могут быть транзиторными (временный характер болезни. — Прим. ред.)", — пояснила Лысенко.
Врач отметила, что сейчас перед специалистами стоит задача понять, у скольких людей проявляется мультисистемный воспалительный синдром, а также найти способ лечения недуга.
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