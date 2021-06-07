https://ria.ru/20210607/shtraf-1736020125.html

Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 17 миллионов рублей

Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 17 миллионов рублей - РИА Новости, 07.06.2021

Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 17 миллионов рублей

Москвичей, которые вернулись из-за рубежа, с 1 августа 2020 года оштрафовали почти за 17 миллионов рублей за отсутствие ПЦР-тестов, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:59

2021-06-07T15:59

2021-06-07T17:56

здоровье - общество

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571428787_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_c318baf7a4fc4dcc9497ee3f10699e59.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Москвичей, которые вернулись из-за рубежа, с 1 августа 2020 года оштрафовали почти за 17 миллионов рублей за отсутствие ПЦР-тестов, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.В ведомстве напомнили, что 15 апреля этого года в силу вступило постановление Главного государственного санитарного врача страны: все приезжающие в Россию граждане должны в течение трех дней сдать анализ на коронавирус. Полученные результаты нужно разместить на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Ранее эта норма касалась только россиян, прибывающих воздушным транспортом.С 1 августа 2020 года региональное управление Роспотребнадзора направило 6438 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Кроме того, было составлено 3622 протокола по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Она предусматривает административную ответственность в виде штрафа до 40 тысяч рублей."Если же эти действия (бездействие) повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по ч. 3 ст. 6.3 КоАП России, размер штрафа в этом случае предусмотрен от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Решения по ч. 2 и ч. 3 статьи 6.3 КоАП России принимает суд, в связи с этим протоколы об административных правонарушениях в отношении 2873 граждан направлены в районные суды", — говорится в сообщении.В итоге 1343 человека оштрафовали на 16,974 миллиона рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, по ним назначены даты заседаний.

https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html

https://ria.ru/20210504/koronavirus-1730668183.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва