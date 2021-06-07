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Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 17 миллионов рублей
Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 17 миллионов рублей - РИА Новости, 07.06.2021
Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 17 миллионов рублей
Москвичей, которые вернулись из-за рубежа, с 1 августа 2020 года оштрафовали почти за 17 миллионов рублей за отсутствие ПЦР-тестов, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:59
2021-06-07T17:56
здоровье - общество
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Москвичей, которые вернулись из-за рубежа, с 1 августа 2020 года оштрафовали почти за 17 миллионов рублей за отсутствие ПЦР-тестов, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.В ведомстве напомнили, что 15 апреля этого года в силу вступило постановление Главного государственного санитарного врача страны: все приезжающие в Россию граждане должны в течение трех дней сдать анализ на коронавирус. Полученные результаты нужно разместить на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Ранее эта норма касалась только россиян, прибывающих воздушным транспортом.С 1 августа 2020 года региональное управление Роспотребнадзора направило 6438 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Кроме того, было составлено 3622 протокола по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Она предусматривает административную ответственность в виде штрафа до 40 тысяч рублей."Если же эти действия (бездействие) повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по ч. 3 ст. 6.3 КоАП России, размер штрафа в этом случае предусмотрен от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Решения по ч. 2 и ч. 3 статьи 6.3 КоАП России принимает суд, в связи с этим протоколы об административных правонарушениях в отношении 2873 граждан направлены в районные суды", — говорится в сообщении.В итоге 1343 человека оштрафовали на 16,974 миллиона рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, по ним назначены даты заседаний.
https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html
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здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 17 миллионов рублей

15:59 07.06.2021 (обновлено: 17:56 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Москвичей, которые вернулись из-за рубежа, с 1 августа 2020 года оштрафовали почти за 17 миллионов рублей за отсутствие ПЦР-тестов, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве напомнили, что 15 апреля этого года в силу вступило постановление Главного государственного санитарного врача страны: все приезжающие в Россию граждане должны в течение трех дней сдать анализ на коронавирус. Полученные результаты нужно разместить на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Ранее эта норма касалась только россиян, прибывающих воздушным транспортом.
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С 1 августа 2020 года региональное управление Роспотребнадзора направило 6438 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Кроме того, было составлено 3622 протокола по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Она предусматривает административную ответственность в виде штрафа до 40 тысяч рублей.
"Если же эти действия (бездействие) повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по ч. 3 ст. 6.3 КоАП России, размер штрафа в этом случае предусмотрен от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Решения по ч. 2 и ч. 3 статьи 6.3 КоАП России принимает суд, в связи с этим протоколы об административных правонарушениях в отношении 2873 граждан направлены в районные суды", — говорится в сообщении.
В итоге 1343 человека оштрафовали на 16,974 миллиона рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, по ним назначены даты заседаний.
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