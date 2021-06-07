Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20210607/shkola-1736054523.html
В Совфеде поддержали строительство новой школы в Пензе
В Совфеде поддержали строительство новой школы в Пензе - РИА Новости, 07.06.2021
В Совфеде поддержали строительство новой школы в Пензе
Проект строительства новой школы в молодом микрорайоне Пензы "Город Спутник" необходимо поддержать, учебное заведение должно начать работу в 2022 году, заявил... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T19:33
2021-06-07T19:33
пензенская область
россия
олег мельниченко
совет федерации рф
андрей турчак
пенза
пензенская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603684377_0:81:2004:1208_1920x0_80_0_0_40c48c2702fbf0b6765a9af1fa8de24e.jpg
ПЕНЗА, 7 июн - РИА Новости. Проект строительства новой школы в молодом микрорайоне Пензы "Город Спутник" необходимо поддержать, учебное заведение должно начать работу в 2022 году, заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.Турчак и врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в понедельник посетили "Город Спутник", где проживает большое количество молодых семей. Врио губернатора отметил, что вопрос строительства второй школы в микрорайоне решается на уровне федеральных министерств, регион берет на себя определенные обязательства, поскольку этот вопрос для "Города Спутника" – "вопрос номер один". В ответ вице-спикер Совета Федерации заявил о готовности поддержать этот проект."У нас задача сейчас заключается в том, чтобы в 2021 году выйти на строительство. И в 2022-м школу сдать в эксплуатацию. Поэтому со своей стороны будем работать с министерством финансов РФ для того, чтобы была сделана бюджетная корректировка на 2022-й и плановый период 2023-2024 годов, и этот объект отдельной строчкой был зафиксирован с необходимым финансированием", - цитирует слова Турчака пресс-служба правительства области."Мне кажется, это такой наглядный пример ответственного отношения застройщика. Как у нас обычно бывает: построили жилье, а какие-то социальные вещи, которые согласованы с региональным руководством, забыли. Здесь важно, что управляющая компания работает, занимается не только содержанием жилого фонда, придомовых территорий, а еще и развитием социальной, досуговой инфраструктуры", - добавил он.Он отметил, что молодой микрорайон, его привлекательная инфраструктура являются точкой притяжения не только для жителей города, но региона в целом."Очень важно, когда такая синергия есть между жителями, исполнительной властью и непосредственно застройщиком", - сказал он.Ранее Мельниченко сообщил, что регион подготовил проектно-сметную документацию для строительства школы в "Городе Спутнике", прошли согласования в Минпросвещения России, и решался вопрос о включении объекта в федеральную инвестиционную программу.
https://ria.ru/20210603/penza-1735470516.html
https://ria.ru/20210521/penza-1733328236.html
россия
пенза
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603684377_81:0:1917:1377_1920x0_80_0_0_c21e5d37dfd26993ddfb26f77805eca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, олег мельниченко, совет федерации рф, андрей турчак, пенза, пензенская область, общество

В Совфеде поддержали строительство новой школы в Пензе

19:33 07.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на заседании Совета Федерации РФ
Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 7 июн - РИА Новости. Проект строительства новой школы в молодом микрорайоне Пензы "Город Спутник" необходимо поддержать, учебное заведение должно начать работу в 2022 году, заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Турчак и врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в понедельник посетили "Город Спутник", где проживает большое количество молодых семей. Врио губернатора отметил, что вопрос строительства второй школы в микрорайоне решается на уровне федеральных министерств, регион берет на себя определенные обязательства, поскольку этот вопрос для "Города Спутника" – "вопрос номер один". В ответ вице-спикер Совета Федерации заявил о готовности поддержать этот проект.
Город Пенза. Архив - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 16:41Пензенская область
"Русмолко" реализует четыре крупных инвестпроекта в Пензенской области
"У нас задача сейчас заключается в том, чтобы в 2021 году выйти на строительство. И в 2022-м школу сдать в эксплуатацию. Поэтому со своей стороны будем работать с министерством финансов РФ для того, чтобы была сделана бюджетная корректировка на 2022-й и плановый период 2023-2024 годов, и этот объект отдельной строчкой был зафиксирован с необходимым финансированием", - цитирует слова Турчака пресс-служба правительства области.
"Мне кажется, это такой наглядный пример ответственного отношения застройщика. Как у нас обычно бывает: построили жилье, а какие-то социальные вещи, которые согласованы с региональным руководством, забыли. Здесь важно, что управляющая компания работает, занимается не только содержанием жилого фонда, придомовых территорий, а еще и развитием социальной, досуговой инфраструктуры", - добавил он.
Он отметил, что молодой микрорайон, его привлекательная инфраструктура являются точкой притяжения не только для жителей города, но региона в целом.
"Очень важно, когда такая синергия есть между жителями, исполнительной властью и непосредственно застройщиком", - сказал он.
Ранее Мельниченко сообщил, что регион подготовил проектно-сметную документацию для строительства школы в "Городе Спутнике", прошли согласования в Минпросвещения России, и решался вопрос о включении объекта в федеральную инвестиционную программу.
Здание правительства Пензенской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 16:23Пензенская область
Пензенская область представила опыт по развитию рынка социальных услуг
 
Пензенская областьРоссияОлег МельниченкоСовет Федерации РФАндрей ТурчакПензаПензенская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Москве понятна политика США на Украине, заявили в МИД
09:07Экс-глава Минздрава Бразилии оценил ситуацию с импортом "Спутника V"
09:05МИД не исключил участия послов России и США в саммите в Женеве
09:00Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"
08:49В Челябинске возбудили дело после инцидента со стрельбой на улице
08:43Умерла писательница Елена Стефанович
08:33На Камчатке объявили режим угрозы ЧС
08:25Младич придет в суд на оглашение вердикта по апелляции на приговор
08:17Москвичей предупредили о грозе и граде
08:09В Индии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 29 миллионам
07:48Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа
07:43Почти каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде
07:30ВТБ узнал, когда россияне больше всего тратят на такси
07:30Стало известно, кто больше всего зарабатывает на удаленке
07:16Названы города, в которых чаще всего происходят "пьяные преступления"
07:11Банкир ждет, что на фондовый рынок выйдут более половины россиян
07:07ПМЭФ спровоцировал интерес к сайтам знакомств и общению
07:06Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
06:30Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах
06:21МЧС оштрафовало главу Бурятии Цыденова на три тысячи рублей за разведенный костер
Лента новостейМолния