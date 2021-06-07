https://ria.ru/20210607/shkola-1736054523.html

В Совфеде поддержали строительство новой школы в Пензе

В Совфеде поддержали строительство новой школы в Пензе - РИА Новости, 07.06.2021

В Совфеде поддержали строительство новой школы в Пензе

Проект строительства новой школы в молодом микрорайоне Пензы "Город Спутник" необходимо поддержать, учебное заведение должно начать работу в 2022 году, заявил... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T19:33

2021-06-07T19:33

2021-06-07T19:33

пензенская область

россия

олег мельниченко

совет федерации рф

андрей турчак

пенза

пензенская область

общество

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ПЕНЗА, 7 июн - РИА Новости. Проект строительства новой школы в молодом микрорайоне Пензы "Город Спутник" необходимо поддержать, учебное заведение должно начать работу в 2022 году, заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.Турчак и врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в понедельник посетили "Город Спутник", где проживает большое количество молодых семей. Врио губернатора отметил, что вопрос строительства второй школы в микрорайоне решается на уровне федеральных министерств, регион берет на себя определенные обязательства, поскольку этот вопрос для "Города Спутника" – "вопрос номер один". В ответ вице-спикер Совета Федерации заявил о готовности поддержать этот проект."У нас задача сейчас заключается в том, чтобы в 2021 году выйти на строительство. И в 2022-м школу сдать в эксплуатацию. Поэтому со своей стороны будем работать с министерством финансов РФ для того, чтобы была сделана бюджетная корректировка на 2022-й и плановый период 2023-2024 годов, и этот объект отдельной строчкой был зафиксирован с необходимым финансированием", - цитирует слова Турчака пресс-служба правительства области."Мне кажется, это такой наглядный пример ответственного отношения застройщика. Как у нас обычно бывает: построили жилье, а какие-то социальные вещи, которые согласованы с региональным руководством, забыли. Здесь важно, что управляющая компания работает, занимается не только содержанием жилого фонда, придомовых территорий, а еще и развитием социальной, досуговой инфраструктуры", - добавил он.Он отметил, что молодой микрорайон, его привлекательная инфраструктура являются точкой притяжения не только для жителей города, но региона в целом."Очень важно, когда такая синергия есть между жителями, исполнительной властью и непосредственно застройщиком", - сказал он.Ранее Мельниченко сообщил, что регион подготовил проектно-сметную документацию для строительства школы в "Городе Спутнике", прошли согласования в Минпросвещения России, и решался вопрос о включении объекта в федеральную инвестиционную программу.

https://ria.ru/20210603/penza-1735470516.html

https://ria.ru/20210521/penza-1733328236.html

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россия, олег мельниченко, совет федерации рф, андрей турчак, пенза, пензенская область, общество