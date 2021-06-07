Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210607/shkola-1735939890.html
Правительство проработает вопрос обеспечения детей молоком в школах
Правительство проработает вопрос обеспечения детей молоком в школах - РИА Новости, 07.06.2021
Правительство проработает вопрос обеспечения детей молоком в школах
Правительство РФ прорабатывает вопрос поддержки на федеральном уровне программы "Школьное молоко", в рамках которой дети в школах ежедневно обеспечиваются... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T08:51
2021-06-07T08:51
петербургский международный экономический форум
россия
виктория абрамченко
петербургский международный экономический форум (фонд)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593461608_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_8adeaead53eeaa2142bafd92810e3f3a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает вопрос поддержки на федеральном уровне программы "Школьное молоко", в рамках которой дети в школах ежедневно обеспечиваются молоком в качестве дополнительного питания, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Есть такая программа - "Школьное молоко": потребление молока в начальной школе дает возможность детям прибавить в росте. Это существенно влияет на возможности молодого организма. В Китае программа существует на государственном уровне, и это дает возможность детям нормально расти и развиваться. У нас такая программа принята чуть более, чем в 10 регионах", - сказала Абрамченко."Сейчас мы прорабатываем возможность расширения этой программы с учетом достаточно большого федерального финансирования - потребуется около 20 миллиардов рублей, если брать только начальную школу, с 1 по 4 класс. Но этим нужно заниматься: животный белок детям нужен. Пока противоположного наша наука и здравоохранение не сказали", - добавила она.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210330/menyu-1603468477.html
https://ria.ru/20210514/shkola-1732258699.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593461608_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b54a0180bb37bb3c7dfd5754b066547.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), общество

Правительство проработает вопрос обеспечения детей молоком в школах

08:51 07.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчащиеся в столовой во время завтрака в школе №429 в Москве
Учащиеся в столовой во время завтрака в школе №429 в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает вопрос поддержки на федеральном уровне программы "Школьное молоко", в рамках которой дети в школах ежедневно обеспечиваются молоком в качестве дополнительного питания, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Есть такая программа - "Школьное молоко": потребление молока в начальной школе дает возможность детям прибавить в росте. Это существенно влияет на возможности молодого организма. В Китае программа существует на государственном уровне, и это дает возможность детям нормально расти и развиваться. У нас такая программа принята чуть более, чем в 10 регионах", - сказала Абрамченко.
Салаты в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 15:21
Эксперты рассказали, чего не хватает в школьном меню
"Сейчас мы прорабатываем возможность расширения этой программы с учетом достаточно большого федерального финансирования - потребуется около 20 миллиардов рублей, если брать только начальную школу, с 1 по 4 класс. Но этим нужно заниматься: животный белок детям нужен. Пока противоположного наша наука и здравоохранение не сказали", - добавила она.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 10:37
В Минпросвещения рассказали о горячем питании для начальной школы
 
Петербургский международный экономический форумРоссияВиктория АбрамченкоПетербургский международный экономический форум (фонд)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:06Россия закрыла въезд девяти гражданам Канады
19:57Байден поговорил по телефону с Зеленским
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
Лента новостейМолния