https://ria.ru/20210607/shkola-1735939890.html

Правительство проработает вопрос обеспечения детей молоком в школах

Правительство проработает вопрос обеспечения детей молоком в школах - РИА Новости, 07.06.2021

Правительство проработает вопрос обеспечения детей молоком в школах

Правительство РФ прорабатывает вопрос поддержки на федеральном уровне программы "Школьное молоко", в рамках которой дети в школах ежедневно обеспечиваются... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T08:51

2021-06-07T08:51

2021-06-07T08:51

петербургский международный экономический форум

россия

виктория абрамченко

петербургский международный экономический форум (фонд)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает вопрос поддержки на федеральном уровне программы "Школьное молоко", в рамках которой дети в школах ежедневно обеспечиваются молоком в качестве дополнительного питания, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Есть такая программа - "Школьное молоко": потребление молока в начальной школе дает возможность детям прибавить в росте. Это существенно влияет на возможности молодого организма. В Китае программа существует на государственном уровне, и это дает возможность детям нормально расти и развиваться. У нас такая программа принята чуть более, чем в 10 регионах", - сказала Абрамченко."Сейчас мы прорабатываем возможность расширения этой программы с учетом достаточно большого федерального финансирования - потребуется около 20 миллиардов рублей, если брать только начальную школу, с 1 по 4 класс. Но этим нужно заниматься: животный белок детям нужен. Пока противоположного наша наука и здравоохранение не сказали", - добавила она.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210330/menyu-1603468477.html

https://ria.ru/20210514/shkola-1732258699.html

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россия, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), общество