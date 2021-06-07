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https://ria.ru/20210607/sevmorput-1736033228.html
"Совкомфлот" назвал сроки начала круглогодичной навигации по Севморпути
"Совкомфлот" назвал сроки начала круглогодичной навигации по Севморпути - РИА Новости, 07.06.2021
"Совкомфлот" назвал сроки начала круглогодичной навигации по Севморпути
Круглогодичная навигация в акватории Северного морского пути (СМП) может начаться с зимы 2023-2024 годов либо 2024-2025 годов, рассказал журналистам в кулуарах... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:13
2021-06-07T17:13
петербургский международный экономический форум
арктик спг - 2
петербургский международный экономический форум (фонд)
ямал спг
арктика
леонид михельсон
total
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Круглогодичная навигация в акватории Северного морского пути (СМП) может начаться с зимы 2023-2024 годов либо 2024-2025 годов, рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ гендиректор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов."По нашим совместным с "Новатэком" планам, эффективная круглогодичная навигация по СМП должна начаться с зимы либо 2023-2024 годов либо 2024-2025 годов", - отметил он, добавив, что это будет зависеть от прогресса строительства серии усовершенствованных газовозов нового поколения на верфи "Звезда" и от графика поступления этого флота в эксплуатацию.Сейчас на судостроительном комплексе "Звезда" идет строительство 15 газовозов нового поколения для проекта "Арктик СПГ 2". Суда будут поставлены совместному предприятию "Совкомфлота" и "Новатэка" ООО "СМАРТ СПГ". По словам Тонковидова, строительство на "Звезде" "идет в настоящий момент по графику", головное судно серии планируется получить, согласно контракту, 8 марта 2023 года.Как сообщал глава "Новатэка" Леонид Михельсон на встрече с президентом России Владимиром Путиным, компания рассчитывает в 2023-2024 годах выйти на круглогодичную навигацию по СМП. По его словам, в 2020 году и в январе-феврале 2021 года "Совкомфлотом" совместно с "Росатомом" были сделаны уникальные рейсы по СМП, что стало одним из шагов к его круглогодичной эксплуатации."Круглогодичная навигация по Северному морскому пути при ледокольной поддержке может осуществляться уже сейчас. Вопрос в экономической эффективности этой навигации. Когда круглогодичная навигация будет возможна, зависит от сроков поставки газовозов нового поколения, имеющих большую ледопроходимость, а также от системы организации судоходства и ледокольной поддержки в восточном секторе Арктики, уровня подготовленности экипажей и их опыта ледовой навигации", - отметил Тонковидов."Арктик СПГ 2" - второй крупнотоннажный СПГ-проект "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC - CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui &amp; Co и JOGMEC - Japan Arctic LNG (10%).Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/sevmorput-1734569109.html
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арктик спг - 2, петербургский международный экономический форум (фонд), ямал спг, арктика, леонид михельсон, total , владимир путин, экономика

"Совкомфлот" назвал сроки начала круглогодичной навигации по Севморпути

17:13 07.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Круглогодичная навигация в акватории Северного морского пути (СМП) может начаться с зимы 2023-2024 годов либо 2024-2025 годов, рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ гендиректор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов.
"По нашим совместным с "Новатэком" планам, эффективная круглогодичная навигация по СМП должна начаться с зимы либо 2023-2024 годов либо 2024-2025 годов", - отметил он, добавив, что это будет зависеть от прогресса строительства серии усовершенствованных газовозов нового поколения на верфи "Звезда" и от графика поступления этого флота в эксплуатацию.
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Сейчас на судостроительном комплексе "Звезда" идет строительство 15 газовозов нового поколения для проекта "Арктик СПГ 2". Суда будут поставлены совместному предприятию "Совкомфлота" и "Новатэка" ООО "СМАРТ СПГ". По словам Тонковидова, строительство на "Звезде" "идет в настоящий момент по графику", головное судно серии планируется получить, согласно контракту, 8 марта 2023 года.
Как сообщал глава "Новатэка" Леонид Михельсон на встрече с президентом России Владимиром Путиным, компания рассчитывает в 2023-2024 годах выйти на круглогодичную навигацию по СМП. По его словам, в 2020 году и в январе-феврале 2021 года "Совкомфлотом" совместно с "Росатомом" были сделаны уникальные рейсы по СМП, что стало одним из шагов к его круглогодичной эксплуатации.
"Круглогодичная навигация по Северному морскому пути при ледокольной поддержке может осуществляться уже сейчас. Вопрос в экономической эффективности этой навигации. Когда круглогодичная навигация будет возможна, зависит от сроков поставки газовозов нового поколения, имеющих большую ледопроходимость, а также от системы организации судоходства и ледокольной поддержки в восточном секторе Арктики, уровня подготовленности экипажей и их опыта ледовой навигации", - отметил Тонковидов.
"Арктик СПГ 2" - второй крупнотоннажный СПГ-проект "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC - CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC - Japan Arctic LNG (10%).
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумАрктик СПГ - 2Петербургский международный экономический форум (фонд)Ямал СПГАрктикаЛеонид МихельсонTotalВладимир ПутинЭкономика
 
 
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