https://ria.ru/20210607/sevmorput-1736033228.html

"Совкомфлот" назвал сроки начала круглогодичной навигации по Севморпути

"Совкомфлот" назвал сроки начала круглогодичной навигации по Севморпути - РИА Новости, 07.06.2021

"Совкомфлот" назвал сроки начала круглогодичной навигации по Севморпути

Круглогодичная навигация в акватории Северного морского пути (СМП) может начаться с зимы 2023-2024 годов либо 2024-2025 годов, рассказал журналистам в кулуарах... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T17:13

2021-06-07T17:13

2021-06-07T17:13

петербургский международный экономический форум

арктик спг - 2

петербургский международный экономический форум (фонд)

ямал спг

арктика

леонид михельсон

total

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Круглогодичная навигация в акватории Северного морского пути (СМП) может начаться с зимы 2023-2024 годов либо 2024-2025 годов, рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ гендиректор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов."По нашим совместным с "Новатэком" планам, эффективная круглогодичная навигация по СМП должна начаться с зимы либо 2023-2024 годов либо 2024-2025 годов", - отметил он, добавив, что это будет зависеть от прогресса строительства серии усовершенствованных газовозов нового поколения на верфи "Звезда" и от графика поступления этого флота в эксплуатацию.Сейчас на судостроительном комплексе "Звезда" идет строительство 15 газовозов нового поколения для проекта "Арктик СПГ 2". Суда будут поставлены совместному предприятию "Совкомфлота" и "Новатэка" ООО "СМАРТ СПГ". По словам Тонковидова, строительство на "Звезде" "идет в настоящий момент по графику", головное судно серии планируется получить, согласно контракту, 8 марта 2023 года.Как сообщал глава "Новатэка" Леонид Михельсон на встрече с президентом России Владимиром Путиным, компания рассчитывает в 2023-2024 годах выйти на круглогодичную навигацию по СМП. По его словам, в 2020 году и в январе-феврале 2021 года "Совкомфлотом" совместно с "Росатомом" были сделаны уникальные рейсы по СМП, что стало одним из шагов к его круглогодичной эксплуатации."Круглогодичная навигация по Северному морскому пути при ледокольной поддержке может осуществляться уже сейчас. Вопрос в экономической эффективности этой навигации. Когда круглогодичная навигация будет возможна, зависит от сроков поставки газовозов нового поколения, имеющих большую ледопроходимость, а также от системы организации судоходства и ледокольной поддержки в восточном секторе Арктики, уровня подготовленности экипажей и их опыта ледовой навигации", - отметил Тонковидов."Арктик СПГ 2" - второй крупнотоннажный СПГ-проект "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC - CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC - Japan Arctic LNG (10%).Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/sevmorput-1734569109.html

https://ria.ru/20210414/putin-1728231216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктик спг - 2, петербургский международный экономический форум (фонд), ямал спг, арктика, леонид михельсон, total , владимир путин, экономика