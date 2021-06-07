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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210607/sergiy-1735948063.html
Экс-схиигумен Сергий заявил, что не вернется в Среднеуральский монастырь
Экс-схиигумен Сергий заявил, что не вернется в Среднеуральский монастырь - РИА Новости, 07.06.2021
Экс-схиигумен Сергий заявил, что не вернется в Среднеуральский монастырь
Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов), находящийся под следствием, не вернется в основанный им Среднеуральский монастырь, заявили адвокаты бывшего... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T10:13
2021-06-07T10:13
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
бывший схимонах сергий (николай романов)
религия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов), находящийся под следствием, не вернется в основанный им Среднеуральский монастырь, заявили адвокаты бывшего священнослужителя.Среднеуральский женский монастырь с конца мая принадлежит Екатеринбургской епархии, право собственности признал Арбитражный суд Свердловской области."Схиигумен Сергий Романов решил, что не вернется в Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", - написали адвокаты Сергия в своем Telegram-канале.Они отметили, что оформление обители как юридического лица противоречат благословениям духовного отца Сергия, который "на протяжении долгих лет был вынужден платить местным иерархам повышенный сбор, чтобы на построенных им монастырях не было реквизитов".Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
https://ria.ru/20210120/eks-skhiigumen-1593898750.html
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свердловская область
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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), религия, свердловская область

Экс-схиигумен Сергий заявил, что не вернется в Среднеуральский монастырь

10:13 07.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов), находящийся под следствием, не вернется в основанный им Среднеуральский монастырь, заявили адвокаты бывшего священнослужителя.
Среднеуральский женский монастырь с конца мая принадлежит Екатеринбургской епархии, право собственности признал Арбитражный суд Свердловской области.
"Схиигумен Сергий Романов решил, что не вернется в Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", - написали адвокаты Сергия в своем Telegram-канале.
Они отметили, что оформление обители как юридического лица противоречат благословениям духовного отца Сергия, который "на протяжении долгих лет был вынужден платить местным иерархам повышенный сбор, чтобы на построенных им монастырях не было реквизитов".
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 19:01Религия и мировоззрение
Религиовед раскрыл подробности "признания" экс-схиигумена Сергия на Афоне
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.
Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).
Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
29 декабря 2020, 21:38Религия и мировоззрение
Бывшего схиигумена Сергия раньше судили за убийство и разбойное нападение
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьБывший схимонах Сергий (Николай Романов)РелигияСвердловская область
 
 
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