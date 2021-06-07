https://ria.ru/20210607/sergiy-1735948063.html

Экс-схиигумен Сергий заявил, что не вернется в Среднеуральский монастырь

Экс-схиигумен Сергий заявил, что не вернется в Среднеуральский монастырь - РИА Новости, 07.06.2021

Экс-схиигумен Сергий заявил, что не вернется в Среднеуральский монастырь

Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов), находящийся под следствием, не вернется в основанный им Среднеуральский монастырь, заявили адвокаты бывшего... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:13

2021-06-07T10:13

2021-06-07T10:13

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

религия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов), находящийся под следствием, не вернется в основанный им Среднеуральский монастырь, заявили адвокаты бывшего священнослужителя.Среднеуральский женский монастырь с конца мая принадлежит Екатеринбургской епархии, право собственности признал Арбитражный суд Свердловской области."Схиигумен Сергий Романов решил, что не вернется в Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", - написали адвокаты Сергия в своем Telegram-канале.Они отметили, что оформление обители как юридического лица противоречат благословениям духовного отца Сергия, который "на протяжении долгих лет был вынужден платить местным иерархам повышенный сбор, чтобы на построенных им монастырях не было реквизитов".Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.

https://ria.ru/20210120/eks-skhiigumen-1593898750.html

https://ria.ru/20201229/skhiigumen-1591482140.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), религия, свердловская область