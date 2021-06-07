https://ria.ru/20210607/serbiya-1735984675.html

В Сербии прокомментировали сообщения о новых взрывах на фабрике оружия

В Сербии прокомментировали сообщения о новых взрывах на фабрике оружия - РИА Новости, 07.06.2021

В Сербии прокомментировали сообщения о новых взрывах на фабрике оружия

Взрывов на фабрике оружия в городе Чачак на западе Сербии в ночь на понедельник не было - там местами воспламенился порох, сказал гендиректор оборонного... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:04

2021-06-07T13:04

2021-06-07T13:04

небойша стефанович

александр вучич

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 7 июн – РИА Новости. Взрывов на фабрике оружия в городе Чачак на западе Сербии в ночь на понедельник не было - там местами воспламенился порох, сказал гендиректор оборонного предприятия Зоран Стефанович.Ранее в понедельник Национальное телевидение Сербии сообщило, что в районе склада готовой продукции указанного предприятия возобновился пожар, в ночь на понедельник были слышны взрывы, а пришедшие утром на смену рабочие были отправлены по домам, предприятие снова оцепила полиция."Речь идет о воспламенении небольших фрагментов пороха... Но не было пожара или взрывов. Наши дежурные команды находятся на месте и могли это наблюдать", - сказал глава предприятия сербскому агентству Танюг, добавив, что ожидает возобновления работы фабрики во вторник.Оборонное предприятие "Слобода" в Чачаке, где в ночь на пятницу произошел пожар и серия взрывов, ранее заключило договоры на поставку оружия за рубеж более чем на 50 миллионов евро в 2021 году, заявил министр обороны Небойша Стефанович. Он указал, что вопреки распространившейся информации на складе не было артиллерийских снарядов, "только элементы взрывателей". В пятницу склад гасили три армейских вертолета, которые за 50 часов сбросили 110 тонн воды.По данным властей Чачака, первые взрывы на складе боеприпасов оборонного предприятия "Слобода" начались в ночь на 4 июня около 1.30 по местному времени (2.30 мск). Третья смена работников фабрики и жители близлежащих домов были эвакуированы или прятались в подвалах домов. В настоящее время взрывы город уже вернулся к нормальной жизни, пострадавших нет. Ущерб от взрывов на оборонном предприятии, по предварительной оценке, которую привел президент Сербии Александр Вучич, составляет от полутора до двух миллионов евро.

https://ria.ru/20210607/serbiya-1735945325.html

https://ria.ru/20201009/pozhar-1579079020.html

сербия

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небойша стефанович, александр вучич, сербия, в мире