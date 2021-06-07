https://ria.ru/20210607/serbiya-1735945325.html

На фабрике оружия в Сербии возобновился пожар

На фабрике оружия в Сербии возобновился пожар - РИА Новости, 07.06.2021

На фабрике оружия в Сербии возобновился пожар

Пожар возобновился на фабрике оружия в городе Чачак на западе Сербии, на складе готовой продукции в ночь на понедельник были слышны взрывы, сообщило Радио и... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T09:44

2021-06-07T09:44

2021-06-07T09:44

небойша стефанович

александр вучич

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 7 июн – РИА Новости. Пожар возобновился на фабрике оружия в городе Чачак на западе Сербии, на складе готовой продукции в ночь на понедельник были слышны взрывы, сообщило Радио и телевидение Сербии."По неофициальной информации, около 21.00 (22.00 мск) в воскресенье произошло несколько взрывов. Предполагается, что речь идет о беоперипасах. Над фабрикой виден дым, ее снова оцепила полиция. Работники, которые утром в понедельник пришли на смену, отправлены по домам", - говорится в сообщении.Оборонное предприятие "Слобода" в Чачаке, где в ночь на пятницу произошел пожар и серия взрывов, ранее заключило договоры на поставку за границу оружия на более чем 50 миллионов евро в 2021 году, заявил министр обороны Небойша Стефанович. Он указал, что вопреки распространившейся в обществе информации в загоревшемся в ночь на пятницу складе не было артиллерийских снарядов, "только элементы взрывателей". В пятницу склад гасили три армейских вертолета, которые за 50 часов сбросили 110 тонн воды.По данным властей Чачака, первые взрывы на складе боеприпасов оборонного предприятия "Слобода" начались в ночь на 4 июня около 1.30 по местному времени (2.30 мск). Третья смена работников фабрики и жители близлежащих домов были эвакуированы или прятались в подвалах домов. В течение трех часов было блокировано движение около предприятия, но к утру полиция разрешила проезд по всем улицам, кроме той, что ведет к фабрике, где еще были слышны разрывы. В настоящее время взрывы на складе еще изредка происходят, но город уже вернулся к нормальной жизни, пострадавших нет.Ущерб от взрывов на оборонном предприятии, по предварительной оценке, которую привел президент Сербии Александр Вучич, составляет от полутора до двух миллионов евро.

https://ria.ru/20201009/pozhar-1579079020.html

сербия

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небойша стефанович, александр вучич, сербия, в мире