Госсекретарь США признал завершение "Северного потока — 2" свершившимся фактом
19:11 07.06.2021 (обновлено: 00:02 08.06.2021)
© AP Photo / Efrem Lukatsky, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Efrem Lukatsky, Pool
ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. США могут ввести ограничительные меры против оператора "Северного потока — 2", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для (компании. — Прим. ред.) Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано", — сказал он.
При этом он назвал прокладку трубопровода "уже свершившимся фактом" и добавил, что принятие мер против немецкой компании могло "отравить" отношения Вашингтона и Берлина.
"Теперь же Германия вернулась за стол переговоров, и мы активно общаемся с ней, чтобы посмотреть, что можно, нужно и необходимо сделать, чтобы обеспечить, чтобы транзитные платежи, которые Украина может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину, были возмещены", — добавил госсекретарь.
По его словам, в Белом доме рассчитывают заранее договориться с Берлином о шагах, которые будут предприняты, если Россия захочет использовать газопровод для давления на какие-либо страны.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2". Однако затем Вашингтон ввел санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США. На прошлой неделе завершилось строительство первой нитки, осталось проложить несколько десятков километров труб.
В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.