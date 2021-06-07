https://ria.ru/20210607/sanktsii-1736052046.html

Госсекретарь США признал завершение "Северного потока — 2" свершившимся фактом

Госсекретарь США признал завершение "Северного потока — 2" свершившимся фактом - РИА Новости, 08.06.2021

Госсекретарь США признал завершение "Северного потока — 2" свершившимся фактом

США могут ввести ограничительные меры против оператора "Северного потока — 2", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-07T19:11

2021-06-07T19:11

2021-06-08T00:02

энтони блинкен

сша

в мире

экономика

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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. США могут ввести ограничительные меры против оператора "Северного потока — 2", заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для (компании. — Прим. ред.) Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано", — сказал он.При этом он назвал прокладку трубопровода "уже свершившимся фактом" и добавил, что принятие мер против немецкой компании могло "отравить" отношения Вашингтона и Берлина."Теперь же Германия вернулась за стол переговоров, и мы активно общаемся с ней, чтобы посмотреть, что можно, нужно и необходимо сделать, чтобы обеспечить, чтобы транзитные платежи, которые Украина может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину, были возмещены", — добавил госсекретарь.По его словам, в Белом доме рассчитывают заранее договориться с Берлином о шагах, которые будут предприняты, если Россия захочет использовать газопровод для давления на какие-либо страны.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2". Однако затем Вашингтон ввел санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве. "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США. На прошлой неделе завершилось строительство первой нитки, осталось проложить несколько десятков километров труб.В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.

https://ria.ru/20210607/usloviya-1736011183.html

https://ria.ru/20210607/proval-1735930304.html

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энтони блинкен, сша, в мире, экономика