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В Совфеде рассказали, каким должен быть ответ на санкции против России
В Совфеде рассказали, каким должен быть ответ на санкции против России - РИА Новости, 07.06.2021
В Совфеде рассказали, каким должен быть ответ на санкции против России
Ответные меры России на санкционное давление западных стран должны быть ассиметричными и не всегда носить публичный характер, считает глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:43
2021-06-07T13:43
россия
госдума рф
андрей климов
в мире
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Ответные меры России на санкционное давление западных стран должны быть ассиметричными и не всегда носить публичный характер, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Конечно, мы должны действовать ассиметрично, наши меры носят ответный характер, но не все должно быть публично, тогда наши действия будут максимально эффективными", - сказал парламентарий в понедельник на слушаниях в Госдуме.Он привел в пример мнение одного зарубежного специалиста, который полагает, что с учетом режима санкций в отношении РФ иностранные юрлица, работающие в особых экономических зонах России, могли бы быть прозрачны только для нашей страны, а для зарубежных "партнеров" все данные о них были бы закрыты. По мнению Климова, это предложение "имеет смысл изучить". "Я думаю, что где-то открытость допустима, а где-то открытость должна быть в нашу пользу, на нашей суверенной территории", - добавил он.При этом сенатор отметил, большая часть компаний, государств хотели бы сотрудничать с Россией.
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россия, госдума рф, андрей климов, в мире

В Совфеде рассказали, каким должен быть ответ на санкции против России

13:43 07.06.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Ответные меры России на санкционное давление западных стран должны быть ассиметричными и не всегда носить публичный характер, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Конечно, мы должны действовать ассиметрично, наши меры носят ответный характер, но не все должно быть публично, тогда наши действия будут максимально эффективными", - сказал парламентарий в понедельник на слушаниях в Госдуме.
Он привел в пример мнение одного зарубежного специалиста, который полагает, что с учетом режима санкций в отношении РФ иностранные юрлица, работающие в особых экономических зонах России, могли бы быть прозрачны только для нашей страны, а для зарубежных "партнеров" все данные о них были бы закрыты. По мнению Климова, это предложение "имеет смысл изучить". "Я думаю, что где-то открытость допустима, а где-то открытость должна быть в нашу пользу, на нашей суверенной территории", - добавил он.
При этом сенатор отметил, большая часть компаний, государств хотели бы сотрудничать с Россией.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
12:38
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РоссияГосдума РФАндрей КлимовВ мире
 
 
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