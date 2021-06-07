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В ЕС рассмотрят вопрос о продлении санкций против Крыма и Севастополя
В ЕС рассмотрят вопрос о продлении санкций против Крыма и Севастополя - РИА Новости, 07.06.2021
В ЕС рассмотрят вопрос о продлении санкций против Крыма и Севастополя
Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду планируют согласовать продление санкций "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:34
2021-06-07T13:34
россия
евросоюз
республика крым
севастополь
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду планируют согласовать продление санкций "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в повестке предстоящего заседания."Принятие решения Совета, касающегося ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя", - говорится в повестке.Сообщается, что антироссийские санкции будут согласованы в числе пунктов повестки, не требующих обсуждения. Затем должна пройти техническая процедура утверждения ограничительных мер странами-членами Евросоюза и их окончательное оформление. Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС не позднее 23 июня.Санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад до 23 июня 2021 года.В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.Помимо "крымских" санкций ЕС против россиян были введены персональные санкции "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 июля 2021 года).Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20210607/krym-1735940230.html
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республика крым
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россия, евросоюз, республика крым, севастополь, в мире

В ЕС рассмотрят вопрос о продлении санкций против Крыма и Севастополя

13:34 07.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду планируют согласовать продление санкций "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в повестке предстоящего заседания.
"Принятие решения Совета, касающегося ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя", - говорится в повестке.
Сообщается, что антироссийские санкции будут согласованы в числе пунктов повестки, не требующих обсуждения. Затем должна пройти техническая процедура утверждения ограничительных мер странами-членами Евросоюза и их окончательное оформление. Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС не позднее 23 июня.
Санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад до 23 июня 2021 года.
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В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.
Помимо "крымских" санкций ЕС против россиян были введены персональные санкции "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 июля 2021 года).
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
 
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