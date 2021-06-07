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В Кремле призвали США выйти из "порочного круга" санкций
В Кремле призвали США выйти из "порочного круга" санкций - РИА Новости, 07.06.2021
В Кремле призвали США выйти из "порочного круга" санкций
В Кремле назвали бессмысленными санкции западных стран, которые принимаются против России. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:38
2021-06-07T14:06
дмитрий песков
россия
сша
политика
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Кремле назвали бессмысленными санкции западных стран, которые принимаются против России."Очевидным остается одно. Продолжается санкционная политика. Собственно, санкций там свыше 90 за всю историю было принято в отношении нашей страны. И конечно, это такой порочный какой-то замкнутый круг. Ну, теоретически, из которого, конечно, нужно выходить. Потому что санкции ведь не позволяют добиваться каких-то целей", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, эти меры принимаются без каких-либо конкретных целей. Песков подчеркнул, что единственный инструмент, который работает в отношениях с Москвой, — это диалог, основанный на взаимном уважении.Ранее замглавы МИД Александр Панкин заявил, России следует ждать новых ограничений. Он добавил, что ответные меры уже готовы и держатся "под сукном". Дипломат отметил, что режим санкций "останется навсегда".Отношения с Западом ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально. При этом российские власти неоднократно заявляли, что считают такие действия контрпродуктивными, и подчеркивали, что не являются стороной конфликта на Украине.Другими предлогами для продолжения этой линии Вашингтоном и его союзниками стали обвинения в адрес Кремля в попытках повлиять на американские выборы и причастности к кибератакам, дело Скрипалей, строительство "Северного потока — 2" и многое другое. При этом ограничения вводились как против отдельных физических лиц, так и против целых секторов российской экономики.
https://ria.ru/20210606/bayden-1735837229.html
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728420320.html
россия
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дмитрий песков, россия, сша, политика

В Кремле призвали США выйти из "порочного круга" санкций

12:38 07.06.2021 (обновлено: 14:06 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Кремле назвали бессмысленными санкции западных стран, которые принимаются против России.
"Очевидным остается одно. Продолжается санкционная политика. Собственно, санкций там свыше 90 за всю историю было принято в отношении нашей страны. И конечно, это такой порочный какой-то замкнутый круг. Ну, теоретически, из которого, конечно, нужно выходить. Потому что санкции ведь не позволяют добиваться каких-то целей", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, эти меры принимаются без каких-либо конкретных целей. Песков подчеркнул, что единственный инструмент, который работает в отношениях с Москвой, — это диалог, основанный на взаимном уважении.
Ранее замглавы МИД Александр Панкин заявил, России следует ждать новых ограничений. Он добавил, что ответные меры уже готовы и держатся "под сукном". Дипломат отметил, что режим санкций "останется навсегда".
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Вчера, 02:46
Байден заявил, что хочет стабильных отношений с Россией
Отношения с Западом ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально. При этом российские власти неоднократно заявляли, что считают такие действия контрпродуктивными, и подчеркивали, что не являются стороной конфликта на Украине.
Другими предлогами для продолжения этой линии Вашингтоном и его союзниками стали обвинения в адрес Кремля в попытках повлиять на американские выборы и причастности к кибератакам, дело Скрипалей, строительство "Северного потока — 2" и многое другое. При этом ограничения вводились как против отдельных физических лиц, так и против целых секторов российской экономики.
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История американо-российских и российско-американских санкций
 
Дмитрий ПесковРоссияСШАПолитика
 
 
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