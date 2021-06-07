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Наука
https://ria.ru/20210607/samsung-1735970076.html
Samsung представит мобильные сети 6G
Samsung представит мобильные сети 6G - РИА Новости, 07.06.2021
Samsung представит мобильные сети 6G
Южнокорейская компания Samsung может в ближайшее время представить стандарт мобильных сетей шестого поколения (6G). Об этом сообщает издание Korea Times. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:06
2021-06-07T12:06
наука
5g
samsung
мобильная связь
технологии
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung может в ближайшее время представить стандарт мобильных сетей шестого поколения (6G). Об этом сообщает издание Korea Times.Технологический гигант проведет мероприятие "Unleashing the full power of 5G" 22 июня. В Samsung намекают, что помимо демонстрации новых разработок, связанных с 5G, продемонстрируют и свое "лидерство в развитии сетей следующего поколения".В 2019 году подразделение Samsung Advanced Communications Research Center начало разработку 6G. В прошлом году южнокорейская компания опубликовала программную документацию стандарта "6G: The Next Hyper-Connected Experience", в которой описываются основные принципы сетей следующего поколения.Новое поколение мобильных сетей предполагает скорость соединения до 1 терабита в секунду с задержкой менее 1 микросекунды. 6G обеспечит в 50 раз более высокую скорость загрузки данных, чем ныне внедряемые 5G, и сократит задержку в десять раз. Ожидается, что внедрение технологии начнется после 2028 года.
https://ria.ru/20210406/5g-1604328297.html
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5g, samsung, мобильная связь, технологии

Samsung представит мобильные сети 6G

12:06 07.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ фирменном салоне Samsung Electronics в Москве
В фирменном салоне Samsung Electronics в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung может в ближайшее время представить стандарт мобильных сетей шестого поколения (6G). Об этом сообщает издание Korea Times.
Технологический гигант проведет мероприятие "Unleashing the full power of 5G" 22 июня. В Samsung намекают, что помимо демонстрации новых разработок, связанных с 5G, продемонстрируют и свое "лидерство в развитии сетей следующего поколения".
В 2019 году подразделение Samsung Advanced Communications Research Center начало разработку 6G. В прошлом году южнокорейская компания опубликовала программную документацию стандарта "6G: The Next Hyper-Connected Experience", в которой описываются основные принципы сетей следующего поколения.
Новое поколение мобильных сетей предполагает скорость соединения до 1 терабита в секунду с задержкой менее 1 микросекунды. 6G обеспечит в 50 раз более высокую скорость загрузки данных, чем ныне внедряемые 5G, и сократит задержку в десять раз. Ожидается, что внедрение технологии начнется после 2028 года.
5G в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 08:00Наука
Как поймать 5G в Москве. Пробуем новую мобильную связь
 
Наука5GSamsungмобильная связьТехнологии
 
 
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