Samsung представит мобильные сети 6G

Южнокорейская компания Samsung может в ближайшее время представить стандарт мобильных сетей шестого поколения (6G). Об этом сообщает издание Korea Times. РИА Новости, 07.06.2021

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung может в ближайшее время представить стандарт мобильных сетей шестого поколения (6G). Об этом сообщает издание Korea Times.Технологический гигант проведет мероприятие "Unleashing the full power of 5G" 22 июня. В Samsung намекают, что помимо демонстрации новых разработок, связанных с 5G, продемонстрируют и свое "лидерство в развитии сетей следующего поколения".В 2019 году подразделение Samsung Advanced Communications Research Center начало разработку 6G. В прошлом году южнокорейская компания опубликовала программную документацию стандарта "6G: The Next Hyper-Connected Experience", в которой описываются основные принципы сетей следующего поколения.Новое поколение мобильных сетей предполагает скорость соединения до 1 терабита в секунду с задержкой менее 1 микросекунды. 6G обеспечит в 50 раз более высокую скорость загрузки данных, чем ныне внедряемые 5G, и сократит задержку в десять раз. Ожидается, что внедрение технологии начнется после 2028 года.

