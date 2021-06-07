В МИД рассказали, что будут обсуждать на саммите АТЭС в конце года
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в конце года речь будет идти о цифровизации и климате, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.
Как отмечали ранее в российском внешнеполитическом ведомстве, саммит АТЭС планируется в конце года.
31 мая, 12:31Онлайн-брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла Барского7 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг старшего должностного лица России в АТЭС Кирилла БАРСКОГО по итогам серии заседаний старших должностных лиц АТЭС, которые пройдут в виртуальном формате с 28 мая по 4 июня 2021 года.
"Если говорить о приоритетах новозеландского председательства, то они, как нам кажется, очень хорошо вписываются в тот исторический контекст, на этапе которого мы сейчас находимся. И в целом отвечают и повестке дня АТЭС, целям и задачам этого форума, и созвучны нашим приоритетам. Прежде всего речь идет о максимальном содействии либерализации торговли и региональной экономической интеграции. Речь на данном этапе, конечно же, будет идти и о цифровизации, и о климатической повестке дня, о реализации потенциала групп населения, возможности которых ограничены или не до конца реализованы", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ранее министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс и глава минторга Дэвид Паркер сообщили, что саммит АТЭС под председательством Веллингтона пройдет в 2021 году в виртуальном формате.
АТЭС – образованный в 1989 году межгосударственный форум, участниками которого является 21 экономика Азиатского-Тихоокеанского региона. Это Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. Всего на этих территориях проживают 2,8 миллиарда человек, на их долю приходится около 60% мирового ВВП, 48% оборота международной торговли.
20 ноября 2020, 00:44Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)