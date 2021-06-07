https://ria.ru/20210607/sammit-1736003099.html

В МИД рассказали, что будут обсуждать на саммите АТЭС в конце года

В МИД рассказали, что будут обсуждать на саммите АТЭС в конце года - РИА Новости, 07.06.2021

В МИД рассказали, что будут обсуждать на саммите АТЭС в конце года

На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в конце года речь будет идти о цифровизации и климате, сообщил посол по особым... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T14:31

2021-06-07T14:31

2021-06-07T14:31

россия

атэс

кирилл барский

саммит атэс

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в конце года речь будет идти о цифровизации и климате, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.Как отмечали ранее в российском внешнеполитическом ведомстве, саммит АТЭС планируется в конце года."Если говорить о приоритетах новозеландского председательства, то они, как нам кажется, очень хорошо вписываются в тот исторический контекст, на этапе которого мы сейчас находимся. И в целом отвечают и повестке дня АТЭС, целям и задачам этого форума, и созвучны нашим приоритетам. Прежде всего речь идет о максимальном содействии либерализации торговли и региональной экономической интеграции. Речь на данном этапе, конечно же, будет идти и о цифровизации, и о климатической повестке дня, о реализации потенциала групп населения, возможности которых ограничены или не до конца реализованы", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Ранее министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс и глава минторга Дэвид Паркер сообщили, что саммит АТЭС под председательством Веллингтона пройдет в 2021 году в виртуальном формате.АТЭС – образованный в 1989 году межгосударственный форум, участниками которого является 21 экономика Азиатского-Тихоокеанского региона. Это Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. Всего на этих территориях проживают 2,8 миллиарда человек, на их долю приходится около 60% мирового ВВП, 48% оборота международной торговли.

https://ria.ru/20210531/ates-1734904831.html

https://ria.ru/20201120/ates-1585123794.html

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россия, атэс, кирилл барский, саммит атэс