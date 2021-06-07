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Экс-глава МИД считает, что встреча Путина и Байдена не принесет прорывов
Экс-глава МИД считает, что встреча Путина и Байдена не принесет прорывов - РИА Новости, 07.06.2021
Экс-глава МИД считает, что встреча Путина и Байдена не принесет прорывов
Ожидать каких-либо прорывных решений или договоренностей от предстоящего саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не следует - для этого... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:47
2021-06-07T11:47
россия
игорь иванов
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ожидать каких-либо прорывных решений или договоренностей от предстоящего саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не следует - для этого в настоящее время нет необходимых условий, считает глава Российского совета по международным делам (РСМД), бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов.Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве."Я думаю, все мы заинтересованы, чтобы этот саммит прошел результативно. Конечно, не следует ожидать каких-то прорывных решений, договоренностей - для этого сегодня нет ни почвы, ни необходимых условий", - сказал Иванов в Госдуме на парламентских слушаниях по теме "Незаконные санкции Запада и меры по минимизации их влияния на политику и экономику Российской Федерации".По его словам, "очень важным достижением" встречи может стать запуск переговорного механизма по ключевым проблемам, связанным с международной безопасностью."Если (на саммите) удастся... запустить переговорный механизм по ключевым стратегическим проблемам, связанным с безопасностью не только наших стран, но и международной безопасностью в целом, - я считаю, это будет очень важное достижение... которое позволит постепенно восстанавливать конструктивный диалог по ключевым международным проблемам", - добавил президент РСМД.
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россия, игорь иванов, джо байден, владимир путин, женева (город), сша

Экс-глава МИД считает, что встреча Путина и Байдена не принесет прорывов

11:47 07.06.2021
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВладимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ожидать каких-либо прорывных решений или договоренностей от предстоящего саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не следует - для этого в настоящее время нет необходимых условий, считает глава Российского совета по международным делам (РСМД), бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов.
Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.
"Я думаю, все мы заинтересованы, чтобы этот саммит прошел результативно. Конечно, не следует ожидать каких-то прорывных решений, договоренностей - для этого сегодня нет ни почвы, ни необходимых условий", - сказал Иванов в Госдуме на парламентских слушаниях по теме "Незаконные санкции Запада и меры по минимизации их влияния на политику и экономику Российской Федерации".
По его словам, "очень важным достижением" встречи может стать запуск переговорного механизма по ключевым проблемам, связанным с международной безопасностью.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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"Если (на саммите) удастся... запустить переговорный механизм по ключевым стратегическим проблемам, связанным с безопасностью не только наших стран, но и международной безопасностью в целом, - я считаю, это будет очень важное достижение... которое позволит постепенно восстанавливать конструктивный диалог по ключевым международным проблемам", - добавил президент РСМД.
 
РоссияИгорь ИвановДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)США
 
 
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