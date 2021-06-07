https://ria.ru/20210607/ryba-1736027681.html

СК начал проверку после массовой гибели рыбы в реке под Смоленском

СК начал проверку после массовой гибели рыбы в реке под Смоленском - РИА Новости, 07.06.2021

СК начал проверку после массовой гибели рыбы в реке под Смоленском

Следователи в Смоленской области организовали проверку после массовой гибели рыбы в реке Гжать, сообщает СУ СК по региону. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T16:39

2021-06-07T16:39

2021-06-07T16:42

россия

гумчс россии по смоленской области

следственный комитет россии (ск рф)

алексей островский

смоленская область

гагаринский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Следователи в Смоленской области организовали проверку после массовой гибели рыбы в реке Гжать, сообщает СУ СК по региону.Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение."Следственными органами СК РФ по Смоленской области организована доследственная проверка по появившемуся в средствах массовой информации сообщению о загрязнении реки в Гагаринском районе Смоленской области, повлекшем массовый мор рыбы", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в реке Гжать на территории Смоленской области зафиксирована массовая гибель рыбы. Глава региона Алексей Островский поручил профильным ведомствам установить причину. Информация о массовом скоплении погибшей рыбы в реке Гжать вблизи деревни Кормино Гагаринского района появилась в социальных сетях. На место происшествия были направлены оперативные группы контрольно-надзорных органов, администрации Гагаринского сельского поселения, а также ГУМЧС России по Смоленской области.Глава региона направил письмо в адрес прокурора Смоленской области Сергея Карапетяна с просьбой дать правовую оценку сложившейся ситуации, установить причины ее возникновения, а также, в случае необходимости, принять меры по привлечению виновных к ответственности, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210423/ryba-1729708764.html

россия

смоленская область

гагаринский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумчс россии по смоленской области, следственный комитет россии (ск рф), алексей островский, смоленская область, гагаринский район, происшествия