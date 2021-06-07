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СК начал проверку после массовой гибели рыбы в реке под Смоленском
СК начал проверку после массовой гибели рыбы в реке под Смоленском - РИА Новости, 07.06.2021
СК начал проверку после массовой гибели рыбы в реке под Смоленском
Следователи в Смоленской области организовали проверку после массовой гибели рыбы в реке Гжать, сообщает СУ СК по региону. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T16:39
2021-06-07T16:39
2021-06-07T16:42
россия
гумчс россии по смоленской области
следственный комитет россии (ск рф)
алексей островский
смоленская область
гагаринский район
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Следователи в Смоленской области организовали проверку после массовой гибели рыбы в реке Гжать, сообщает СУ СК по региону.Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение."Следственными органами СК РФ по Смоленской области организована доследственная проверка по появившемуся в средствах массовой информации сообщению о загрязнении реки в Гагаринском районе Смоленской области, повлекшем массовый мор рыбы", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в реке Гжать на территории Смоленской области зафиксирована массовая гибель рыбы. Глава региона Алексей Островский поручил профильным ведомствам установить причину. Информация о массовом скоплении погибшей рыбы в реке Гжать вблизи деревни Кормино Гагаринского района появилась в социальных сетях. На место происшествия были направлены оперативные группы контрольно-надзорных органов, администрации Гагаринского сельского поселения, а также ГУМЧС России по Смоленской области.Глава региона направил письмо в адрес прокурора Смоленской области Сергея Карапетяна с просьбой дать правовую оценку сложившейся ситуации, установить причины ее возникновения, а также, в случае необходимости, принять меры по привлечению виновных к ответственности, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210423/ryba-1729708764.html
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россия, гумчс россии по смоленской области, следственный комитет россии (ск рф), алексей островский, смоленская область, гагаринский район, происшествия