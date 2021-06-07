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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210607/rpts-1736007983.html
РПЦ соберет летом православных трезвенников
РПЦ соберет летом православных трезвенников - РИА Новости, 07.06.2021
РПЦ соберет летом православных трезвенников
Слеты православных трезвенников будут проведены летом 2021 года в Московской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Нефтеюганском районе... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:56
2021-06-07T15:09
религия и мировоззрение
ханты-мансийский автономный округ
московский патриархат
владимир легойда
русская православная церковь
московская патриархия
московская область (подмосковье)
талдомский район
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Слеты православных трезвенников будут проведены летом 2021 года в Московской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ) в понедельник."Большинство слетов — это семейные лагеря, куда родители приезжают вместе с детьми. Это также возможность повстречаться с друзьями, узнать много нового и многому научиться", - приводятся в сообщении слова руководителя Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Валерия Доронкина.В сообщении уточняется, что ежегодный летний слет православных обществ трезвости "Глебово-2021" в Талдомском районе Московской области пройдет с 22 июня по 2 июля. С 30 июня по 7 июля на берегу озера Увильды в Челябинской области состоится форум "Увильды-2021. Перезагрузка". В Нефтеюганском районе ХМАО с 22 по 25 июля пройдет традиционная ежегодная школа-слет православных обществ трезвости "Трезвая Югра-2021". А с 30 июля по 4 августа Нижнетагильская епархия проведет православный слет трезвости и здоровья "Сретение-2021" в районе деревни Моршинино Верхнесалдинского района Свердловской области.Программы мероприятий включают обучающие семинары и лекции, а также тренинги и мастер-классы по утверждению трезвости и профилактике зависимостей. Для участников устроят спортивные состязания, концерты и театральные постановки.Священный синод РПЦ в июле 2016 года принял концепцию по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма, а в 2012 году РПЦ приняла документ "Об участии в реабилитации наркозависимых". Алкозависимые и их родственники могут получить помощь в церковных благотворительных центрах. Председатель синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявлял, что церковь выступает за запрет продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года.
https://ria.ru/20190911/1558559940.html
https://ria.ru/20210513/alkogolizm-1732062787.html
ханты-мансийский автономный округ
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талдомский район
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ханты-мансийский автономный округ, московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь, московская патриархия, московская область (подмосковье), талдомский район

РПЦ соберет летом православных трезвенников

14:56 07.06.2021 (обновлено: 15:09 07.06.2021)
 
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Слеты православных трезвенников будут проведены летом 2021 года в Московской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ) в понедельник.
"Большинство слетов — это семейные лагеря, куда родители приезжают вместе с детьми. Это также возможность повстречаться с друзьями, узнать много нового и многому научиться", - приводятся в сообщении слова руководителя Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Валерия Доронкина.
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11 сентября 2019, 11:47Религия и мировоззрение
Патриарх в День трезвости призвал христиан "являть пример воздержания"
В сообщении уточняется, что ежегодный летний слет православных обществ трезвости "Глебово-2021" в Талдомском районе Московской области пройдет с 22 июня по 2 июля. С 30 июня по 7 июля на берегу озера Увильды в Челябинской области состоится форум "Увильды-2021. Перезагрузка". В Нефтеюганском районе ХМАО с 22 по 25 июля пройдет традиционная ежегодная школа-слет православных обществ трезвости "Трезвая Югра-2021". А с 30 июля по 4 августа Нижнетагильская епархия проведет православный слет трезвости и здоровья "Сретение-2021" в районе деревни Моршинино Верхнесалдинского района Свердловской области.
Программы мероприятий включают обучающие семинары и лекции, а также тренинги и мастер-классы по утверждению трезвости и профилактике зависимостей. Для участников устроят спортивные состязания, концерты и театральные постановки.
Священный синод РПЦ в июле 2016 года принял концепцию по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма, а в 2012 году РПЦ приняла документ "Об участии в реабилитации наркозависимых". Алкозависимые и их родственники могут получить помощь в церковных благотворительных центрах. Председатель синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявлял, что церковь выступает за запрет продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года.
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Религия и мировоззрениеХанты-Мансийский автономный округМосковский ПатриархатВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМосковская ПатриархияМосковская область (Подмосковье)Талдомский район
 
 
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