https://ria.ru/20210607/roskosmos-1736008314.html

Эксперт назвал условие снятия санкций США с предприятий "Роскосмоса"

Эксперт назвал условие снятия санкций США с предприятий "Роскосмоса" - РИА Новости, 07.06.2021

Эксперт назвал условие снятия санкций США с предприятий "Роскосмоса"

Снятие американских санкций с предприятий российской ракетно-космической отрасли маловероятно, хотя новый глава НАСА Билл Нельсон может попытаться повлиять на... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:01

2021-06-07T15:01

2021-06-07T15:01

россия

иван моисеев

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Снятие американских санкций с предприятий российской ракетно-космической отрасли маловероятно, хотя новый глава НАСА Билл Нельсон может попытаться повлиять на это, считает руководитель Института космической политики (Россия) Иван Моисеев.Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что решение о выходе РФ из проекта Международной космической станции может быть пересмотрено в случае снятия американских санкций с российских космических предприятий."По опыту прошлых десятилетий, санкции снимаются с большим скрипом... Нужно, чтобы в Конгрессе был кто-то заинтересован в снятии санкций, а в нынешней ситуации таких не наблюдается... [Поэтому] маловероятно", - сказал Моисеев РИА Новости в понедельник.При этом он не исключил, что новый администратор НАСА Билл Нельсон, бывший сенатор, может попытаться повлиять на Конгресс в вопросе снятия санкций."Своим авторитетом он может повлиять. Он может сказать, что нам нужно обязательно сотрудничать", - отметил эксперт.Предприятия "Роскосмоса" впервые попали под санкции США в декабре 2020 года: в списке оказались Ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт госкорпорации - ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).Как сообщалось, Россия планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и начать строить свою орбитальную станцию.

https://ria.ru/20210606/roskosmos-1735903327.html

https://ria.ru/20210607/mks-1735969968.html

https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735635961.html

россия

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россия, иван моисеев, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, сша, в мире