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Эксперт назвал условие снятия санкций США с предприятий "Роскосмоса"
Эксперт назвал условие снятия санкций США с предприятий "Роскосмоса" - РИА Новости, 07.06.2021
Эксперт назвал условие снятия санкций США с предприятий "Роскосмоса"
Снятие американских санкций с предприятий российской ракетно-космической отрасли маловероятно, хотя новый глава НАСА Билл Нельсон может попытаться повлиять на... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:01
2021-06-07T15:01
россия
иван моисеев
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
сша
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Снятие американских санкций с предприятий российской ракетно-космической отрасли маловероятно, хотя новый глава НАСА Билл Нельсон может попытаться повлиять на это, считает руководитель Института космической политики (Россия) Иван Моисеев.Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что решение о выходе РФ из проекта Международной космической станции может быть пересмотрено в случае снятия американских санкций с российских космических предприятий."По опыту прошлых десятилетий, санкции снимаются с большим скрипом... Нужно, чтобы в Конгрессе был кто-то заинтересован в снятии санкций, а в нынешней ситуации таких не наблюдается... [Поэтому] маловероятно", - сказал Моисеев РИА Новости в понедельник.При этом он не исключил, что новый администратор НАСА Билл Нельсон, бывший сенатор, может попытаться повлиять на Конгресс в вопросе снятия санкций."Своим авторитетом он может повлиять. Он может сказать, что нам нужно обязательно сотрудничать", - отметил эксперт.Предприятия "Роскосмоса" впервые попали под санкции США в декабре 2020 года: в списке оказались Ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт госкорпорации - ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).Как сообщалось, Россия планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и начать строить свою орбитальную станцию.
https://ria.ru/20210606/roskosmos-1735903327.html
https://ria.ru/20210607/mks-1735969968.html
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россия, иван моисеев, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, сша, в мире

Эксперт назвал условие снятия санкций США с предприятий "Роскосмоса"

15:01 07.06.2021
 
© Фото : Космический центр "Южный"/РоскосмосРакета-носитель "Союз-2" в бело-синей гамме
Ракета-носитель Союз-2 в бело-синей гамме - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : Космический центр "Южный"/Роскосмос
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Снятие американских санкций с предприятий российской ракетно-космической отрасли маловероятно, хотя новый глава НАСА Билл Нельсон может попытаться повлиять на это, считает руководитель Института космической политики (Россия) Иван Моисеев.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что решение о выходе РФ из проекта Международной космической станции может быть пересмотрено в случае снятия американских санкций с российских космических предприятий.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 20:25
В Роскосмосе оценили планы Маска по колонизации Марса
"По опыту прошлых десятилетий, санкции снимаются с большим скрипом... Нужно, чтобы в Конгрессе был кто-то заинтересован в снятии санкций, а в нынешней ситуации таких не наблюдается... [Поэтому] маловероятно", - сказал Моисеев РИА Новости в понедельник.
При этом он не исключил, что новый администратор НАСА Билл Нельсон, бывший сенатор, может попытаться повлиять на Конгресс в вопросе снятия санкций.
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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Рогозин назвал условие, при котором Россия останется в проекте МКС
"Своим авторитетом он может повлиять. Он может сказать, что нам нужно обязательно сотрудничать", - отметил эксперт.
Предприятия "Роскосмоса" впервые попали под санкции США в декабре 2020 года: в списке оказались Ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт госкорпорации - ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).
Как сообщалось, Россия планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и начать строить свою орбитальную станцию.
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 14:54
Рогозин рассказал о зарплатах на предприятиях "Роскосмоса"
 
РоссияИван МоисеевКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинСШАВ мире
 
 
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