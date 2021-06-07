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"Жаба душит". Рогозин объяснил нежелание США вводить санкции
"Жаба душит". Рогозин объяснил нежелание США вводить санкции - РИА Новости, 07.06.2021
"Жаба душит". Рогозин объяснил нежелание США вводить санкции
США "жаба душит" вводить санкции против РФ и при этом продолжать покупать российские ракетные двигатели для своих ракет, иронизирует глава "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:27
2021-06-07T15:30
рд-181
рд-180
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США "жаба душит" вводить санкции против РФ и при этом продолжать покупать российские ракетные двигатели для своих ракет, иронизирует глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы поставляем по-прежнему двигатели в Соединенные Штаты РД-180 и РД-181 - и они зависят от этого, потому что ничего более прекрасного и, что называется, эффективного, чем российские ракетные двигатели, пока даже Соединенные Штаты создать не могут", - сказал он в ходе парламентских слушаний в Госдуме."И вот я представляю, как их жаба душит, когда они сами санкции вводят и при этом вынуждены покупать [двигатели]", - добавил Рогозин.Двигатель РД-180 используется на первой ступени ракеты Atlas-5. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США с 1999 года было отправлено 122 двигателя, из которых 93 уже использовано.В ULA заявляли РИА Новости, что намерены прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. На замену Atlas создается ракета Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin.Двигатель РД-181 ставится на первую ступень ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставлено 22 двигателя, из них 18 уже использовано.
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рд-181, рд-180, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, сша, в мире

"Жаба душит". Рогозин объяснил нежелание США вводить санкции

15:27 07.06.2021 (обновлено: 15:30 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские ракетные двигатели РД-180, изготовленные по заказу США на НПО "Энергомаш"
Российские ракетные двигатели РД-180, изготовленные по заказу США на НПО Энергомаш - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США "жаба душит" вводить санкции против РФ и при этом продолжать покупать российские ракетные двигатели для своих ракет, иронизирует глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы поставляем по-прежнему двигатели в Соединенные Штаты РД-180 и РД-181 - и они зависят от этого, потому что ничего более прекрасного и, что называется, эффективного, чем российские ракетные двигатели, пока даже Соединенные Штаты создать не могут", - сказал он в ходе парламентских слушаний в Госдуме.
"И вот я представляю, как их жаба душит, когда они сами санкции вводят и при этом вынуждены покупать [двигатели]", - добавил Рогозин.
Двигатель РД-180 используется на первой ступени ракеты Atlas-5. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США с 1999 года было отправлено 122 двигателя, из которых 93 уже использовано.
В ULA заявляли РИА Новости, что намерены прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. На замену Atlas создается ракета Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin.
Двигатель РД-181 ставится на первую ступень ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставлено 22 двигателя, из них 18 уже использовано.
 
РД-181РД-180Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинСШАВ мире
 
 
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