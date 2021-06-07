"Жаба душит". Рогозин объяснил нежелание США вводить санкции
15:27 07.06.2021 (обновлено: 15:30 07.06.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские ракетные двигатели РД-180, изготовленные по заказу США на НПО "Энергомаш"
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США "жаба душит" вводить санкции против РФ и при этом продолжать покупать российские ракетные двигатели для своих ракет, иронизирует глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы поставляем по-прежнему двигатели в Соединенные Штаты РД-180 и РД-181 - и они зависят от этого, потому что ничего более прекрасного и, что называется, эффективного, чем российские ракетные двигатели, пока даже Соединенные Штаты создать не могут", - сказал он в ходе парламентских слушаний в Госдуме.
"И вот я представляю, как их жаба душит, когда они сами санкции вводят и при этом вынуждены покупать [двигатели]", - добавил Рогозин.
Двигатель РД-180 используется на первой ступени ракеты Atlas-5. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США с 1999 года было отправлено 122 двигателя, из которых 93 уже использовано.
В ULA заявляли РИА Новости, что намерены прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. На замену Atlas создается ракета Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin.
Двигатель РД-181 ставится на первую ступень ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставлено 22 двигателя, из них 18 уже использовано.