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"Жаба душит". Рогозин объяснил нежелание США вводить санкции

"Жаба душит". Рогозин объяснил нежелание США вводить санкции - РИА Новости, 07.06.2021

"Жаба душит". Рогозин объяснил нежелание США вводить санкции

США "жаба душит" вводить санкции против РФ и при этом продолжать покупать российские ракетные двигатели для своих ракет, иронизирует глава "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:27

2021-06-07T15:27

2021-06-07T15:30

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США "жаба душит" вводить санкции против РФ и при этом продолжать покупать российские ракетные двигатели для своих ракет, иронизирует глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы поставляем по-прежнему двигатели в Соединенные Штаты РД-180 и РД-181 - и они зависят от этого, потому что ничего более прекрасного и, что называется, эффективного, чем российские ракетные двигатели, пока даже Соединенные Штаты создать не могут", - сказал он в ходе парламентских слушаний в Госдуме."И вот я представляю, как их жаба душит, когда они сами санкции вводят и при этом вынуждены покупать [двигатели]", - добавил Рогозин.Двигатель РД-180 используется на первой ступени ракеты Atlas-5. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США с 1999 года было отправлено 122 двигателя, из которых 93 уже использовано.В ULA заявляли РИА Новости, что намерены прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. На замену Atlas создается ракета Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin.Двигатель РД-181 ставится на первую ступень ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставлено 22 двигателя, из них 18 уже использовано.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рд-181, рд-180, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, сша, в мире