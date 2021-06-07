https://ria.ru/20210607/rogozin-1735972586.html

Рогозин рассказал, на каких условиях США передали России "Морской старт"

Рогозин рассказал, на каких условиях США передали России "Морской старт" - РИА Новости, 07.06.2021

Рогозин рассказал, на каких условиях США передали России "Морской старт"

США согласились передать России ракетно-космический комплекс "Морской старт" при условии, что он не будет конкурировать с американской компанией SpaceX Илона... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:19

2021-06-07T12:19

2021-06-07T12:19

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США согласились передать России ракетно-космический комплекс "Морской старт" при условии, что он не будет конкурировать с американской компанией SpaceX Илона Маска, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Были введены конкретные жесткие ограничения при подписании этого контракта на передачу российской компании (S7 - ред.) двух судов "Морского старта" - обязательство, что мы не имеем право использовать этот "Морской старт" в конкуренции с Илоном Маском", - сказал он в ходе парламентских слушаний в Госдуме."Нормально? То есть правительство США, правительственные юристы выступают в качестве клиента, по сути дела, частной компании (SpaceX - ред.). А может она не частная компания в таком случае, если с помощью государственных санкций нам ограничивают возможность конкуренции со SpaceX?", - добавил Рогозин.Более того, отметил он, американцы перед передачей "выдернули и вырезали все оборудование на этих кораблях", поэтому на их восстановление потребуется десятки миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210410/roskosmos-1727685456.html

https://ria.ru/20201106/morskoy-start-1583371354.html

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россия, илон маск, космос - риа наука, госдума рф, s7 airlines, spacex, дмитрий рогозин, сша