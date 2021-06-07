https://ria.ru/20210607/rodit35-1735963050.html

"Страхи/Ошибки". Боюсь не родить после 35 лет

"Страхи/Ошибки". Боюсь не родить после 35 лет - РИА Новости, 07.06.2021

"Страхи/Ошибки". Боюсь не родить после 35 лет

В нашей стране женщина после 30 лет часто слышит фразы типа "часики тикают" и псевдонаучные прогнозы, мол "не успеешь родить до 35, останешься бездетной". Постепенно это давление развивает даже в здоровой женщине настоящий страх. Имеет ли он сегодня медицинское обоснование или это всего лишь навязанный обществом стереотип, который давно устарел?

2021-06-07T12:00

2021-06-07T12:00

2021-06-07T12:47

страхи/ошибки

психолог

психология личности

подкаст

психология

общество

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"Страхи/Ошибки". Боюсь не родить после 35 лет В нашей стране женщина после 35 лет часто слышит фразы типа "часики тикают" и псевдонаучные прогнозы, мол "не успеешь родить до 35, останешься бездетной". Постепенно это давление развивает даже в здоровой женщине настоящий страх. Имеет ли он сегодня медицинское обоснование или это всего лишь навязанный обществом стереотип, который давно устарел? audio/mpeg

"Страхи/Ошибки". Боюсь не родить после 35 лет В нашей стране женщина после 35 лет часто слышит фразы типа "часики тикают" и псевдонаучные прогнозы, мол "не успеешь родить до 35, останешься бездетной". Постепенно это давление развивает даже в здоровой женщине настоящий страх. Имеет ли он сегодня медицинское обоснование или это всего лишь навязанный обществом стереотип, который давно устарел? audio/mpeg

Разбираемся в страхе не родить после 35 лет вместе с кандидатом медицинских наук, врачом высшей квалификационной категории, акушером-гинекологом, врачом ультразвуковой диагностики Ириной Никифорович и клиническим и перинатальным психологом, руководителем психологической службы фонда "Свет в руках" Елизаветой Сухановой. 01:25 Разница в фактическом и биологическом возрасте женщины05:50 В каком возрасте сегодня пишется "старородящая"?06:36 Социальное ожидание общества и двойные стандарты08:30 Отложенное родительство14:45 Риски с точки зрения медицины21:50 Есть ли у мужчин предубеждения по поводу позднего родительства?25:40 Дорожная карта для тех, кто хочет завести ребенка после 35 летЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, психолог, психология личности, подкаст, психология, общество