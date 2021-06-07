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Кузбасский силач попробует сдвинуть с места "чертово колесо"
Кузбасский силач попробует сдвинуть с места "чертово колесо" - РИА Новости, 07.06.2021
Кузбасский силач попробует сдвинуть с места "чертово колесо"
Самый сильный человек Кузбасса Валерий Остапенко впервые в истории попытается установить мировой рекорд по силовому экстриму, перетянув "чертово колесо",... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T03:12
2021-06-07T03:12
сергей агаджанян
россия
люберцы
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Самый сильный человек Кузбасса Валерий Остапенко впервые в истории попытается установить мировой рекорд по силовому экстриму, перетянув "чертово колесо", сообщил РИА Новости его наставник, лидер Федерация силового экстрима России, рекордсмен Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк".Фиксировать рекорд будет президент Федерация силового экстрима России, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко."Попытка установления мирового рекорда состоится 22 июня в подмосковных Люберцах, где Остапенко попытается перетянуть "чертово колесо" высотой 41 метр и весом более 110 тонн за веревку, опираясь только на основание самого колеса обозрения", - сказал Агаджанян."Ранее стронгмены, чтобы установить свои рекорды, перемещали "чертово колесо", толкая кабины и используя всю массу тела и возможности всех групп мышц, при этом и вес, и высота самого агрегата были намного меньше. В нашем случае спортсмен будет иметь намного меньше возможностей, используя только один канат, за который можно будет тянуть "колесо", упираясь ногами в его основание", - заявил "Русский Халк".Он уточнил, что прибавляет сложности в выполнении данного уникального достижения и то, что приводной узел в современных "чертовых колесах" не дает свободный ход колеса обозрения, как это было возможно раньше. "То есть чтобы сдвинуть его хотя бы на несколько сантиметров, атлету придется изрядно попотеть, не говоря о неимоверных усилиях, которые необходимо приложить, чтобы сдвинуть его на несколько метров", - сказал Агаджанян.
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сергей агаджанян, россия, люберцы, общество

Кузбасский силач попробует сдвинуть с места "чертово колесо"

03:12 07.06.2021
 
© Фото : Сергей АгаджанянСамый сильный человек Кузбасса Валерий Остапенко
Самый сильный человек Кузбасса Валерий Остапенко - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : Сергей Агаджанян
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Самый сильный человек Кузбасса Валерий Остапенко впервые в истории попытается установить мировой рекорд по силовому экстриму, перетянув "чертово колесо", сообщил РИА Новости его наставник, лидер Федерация силового экстрима России, рекордсмен Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк".
Фиксировать рекорд будет президент Федерация силового экстрима России, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.
© Фото : Сергей АгаджанянКолесо обозрения в подмосковных Люберцах
Колесо обозрения в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : Сергей Агаджанян
Колесо обозрения в подмосковных Люберцах
"Попытка установления мирового рекорда состоится 22 июня в подмосковных Люберцах, где Остапенко попытается перетянуть "чертово колесо" высотой 41 метр и весом более 110 тонн за веревку, опираясь только на основание самого колеса обозрения", - сказал Агаджанян.
"Ранее стронгмены, чтобы установить свои рекорды, перемещали "чертово колесо", толкая кабины и используя всю массу тела и возможности всех групп мышц, при этом и вес, и высота самого агрегата были намного меньше. В нашем случае спортсмен будет иметь намного меньше возможностей, используя только один канат, за который можно будет тянуть "колесо", упираясь ногами в его основание", - заявил "Русский Халк".
© Фото : Сергей АгаджанянСамый сильный человек Кузбасса Валерий Остапенко
Самый сильный человек Кузбасса Валерий Остапенко - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : Сергей Агаджанян
Самый сильный человек Кузбасса Валерий Остапенко
Он уточнил, что прибавляет сложности в выполнении данного уникального достижения и то, что приводной узел в современных "чертовых колесах" не дает свободный ход колеса обозрения, как это было возможно раньше. "То есть чтобы сдвинуть его хотя бы на несколько сантиметров, атлету придется изрядно попотеть, не говоря о неимоверных усилиях, которые необходимо приложить, чтобы сдвинуть его на несколько метров", - сказал Агаджанян.
 
Сергей АгаджанянРоссияЛюберцыОбщество
 
 
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