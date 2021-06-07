https://ria.ru/20210607/reklama-1735923459.html

Назван способ отключить навязчивую рекламу по телефону

Назван способ отключить навязчивую рекламу по телефону - РИА Новости, 07.06.2021

Назван способ отключить навязчивую рекламу по телефону

Россияне сталкиваются с целым валом нежелательной рекламы по телефону, и это становится очень неприятным: вы теряете время, вас отвлекают и, возможно, советуют... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T01:16

2021-06-07T01:16

2021-06-07T01:16

россия

ано "цифровые платформы"

арсений щельцин

реклама

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

телефон

технологии

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Россияне сталкиваются с целым валом нежелательной рекламы по телефону, и это становится очень неприятным: вы теряете время, вас отвлекают и, возможно, советуют вам что-то опасное. Есть ряд способов избавить себя от назойливых сообщений, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Если это не помогает, следует жаловаться в ФАС – как правило, после такой жалобы спамеры перестают вас донимать. В смартфоне важно проверять всплывающие сообщения от приложений и снимать ненужные настройки. Это не только избавит вас от рекламы, но и защитит ваши личные данные. Можно воспользоваться приложениями-блокировщиками рекламы, но убедитесь, что они сами не являются вирусными.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ано "цифровые платформы", арсений щельцин, реклама, федеральная антимонопольная служба (фас россии), телефон, технологии