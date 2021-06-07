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Назван способ отключить навязчивую рекламу по телефону
Назван способ отключить навязчивую рекламу по телефону - РИА Новости, 07.06.2021
Назван способ отключить навязчивую рекламу по телефону
Россияне сталкиваются с целым валом нежелательной рекламы по телефону, и это становится очень неприятным: вы теряете время, вас отвлекают и, возможно, советуют... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T01:16
2021-06-07T01:16
россия
ано "цифровые платформы"
арсений щельцин
реклама
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
телефон
технологии
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Россияне сталкиваются с целым валом нежелательной рекламы по телефону, и это становится очень неприятным: вы теряете время, вас отвлекают и, возможно, советуют вам что-то опасное. Есть ряд способов избавить себя от назойливых сообщений, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Если это не помогает, следует жаловаться в ФАС – как правило, после такой жалобы спамеры перестают вас донимать. В смартфоне важно проверять всплывающие сообщения от приложений и снимать ненужные настройки. Это не только избавит вас от рекламы, но и защитит ваши личные данные. Можно воспользоваться приложениями-блокировщиками рекламы, но убедитесь, что они сами не являются вирусными.
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россия, ано "цифровые платформы", арсений щельцин, реклама, федеральная антимонопольная служба (фас россии), телефон, технологии

Назван способ отключить навязчивую рекламу по телефону

01:16 07.06.2021
 
© Fotolia / Syda ProductionsМужчина читает смс. Архивное фото
Мужчина читает смс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Fotolia / Syda Productions
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Россияне сталкиваются с целым валом нежелательной рекламы по телефону, и это становится очень неприятным: вы теряете время, вас отвлекают и, возможно, советуют вам что-то опасное. Есть ряд способов избавить себя от назойливых сообщений, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
"Если вам стали поступать звонки и сообщения от компаний, чьи услуги вам не интересны или уже не актуальны, смело отвечайте обратной связью: отпишите меня от вашей рассылки", - добавляет он.
Если это не помогает, следует жаловаться в ФАС – как правило, после такой жалобы спамеры перестают вас донимать. В смартфоне важно проверять всплывающие сообщения от приложений и снимать ненужные настройки. Это не только избавит вас от рекламы, но и защитит ваши личные данные. Можно воспользоваться приложениями-блокировщиками рекламы, но убедитесь, что они сами не являются вирусными.
 
РоссияАНО "Цифровые платформы"Арсений ЩельцинРекламаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ТелефонТехнологии
 
 
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