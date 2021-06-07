https://ria.ru/20210607/razuvaeva-1735966536.html

Ксения Разуваева: экология стала трендом у молодежи, это меняет экономику

Ксения Разуваева: экология стала трендом у молодежи, это меняет экономику - РИА Новости, 07.06.2021

Ксения Разуваева: экология стала трендом у молодежи, это меняет экономику

Новый руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева спустя три недели после назначения рассказала в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ, РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:00

2021-06-07T12:00

2021-06-07T17:58

россия

российское общество "знание"

петербургский международный экономический форум (фонд)

ксения разуваева (роспатриотцентр)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

интервью

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Новый руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева спустя три недели после назначения рассказала в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ, какие планы и задачи стоят перед Росмолодежью сегодня, почему вопрос молодежной политики должен стать объектом внимания всех ведомств, как социальная ответственность молодого поколения в сфере экологии меняет экономику и стратегию крупных кампаний, что поможет избавить детей и подростков от вредоносного контента в интернете, и какие меры предпримет Росмолодежь по итогам поручений президента России Владимира Путина на ПМЭФ. Беседовала Алена Нефедова. – Ксения Денисовна, вы уже три недели в должности главы Росмолодежи, расскажите, пожалуйста, об основополагающих задачах и планах, которые вы хотите реализовать в новом статусе?– Ключевая задача для Росмолодежи сейчас – сделать молодежную политику объектом не только нашего внимания, но и внимания других ведомств. Необходимо, чтобы эта тема становилась неотъемлемой частью работы всех "контрагентов", начиная от профильных министерств, заканчивая крупными общественными институтами, включая бизнес-сообщества. Мы, Росмолодежь, фактически являемся "держателями аудитории": мы должны быть в постоянном контакте с молодыми людьми, мы должны понимать, какие болевые точки, какие проблемы и интересы есть сейчас у нового поколения. В то же время молодежная политика – это тема межведомственного взаимодействия, потому что широкий инструментарий есть и у наших партнеров в министерствах и иных органах власти. Именно поэтому нам важно сделать всех своими союзниками.К примеру, проект #МыВместе, появившийся во время пандемии, помог большому количеству людей, и лично я им очень горжусь. Этот проект научил нас, что вместе мы можем гораздо больше, чем по одиночке. И как раз взаимная интеграция проектов, брендов помогут нам определить общий вектор развития молодежной политики. У нас уже есть определенный "снаряд" инструментов, благодаря инициативам, озвученным президентом России Владимиром Путиным. По итогам послания президента Федеральному Собранию, вышло поручение, что у нас в каждый национальный проект должна быть интегрирована тема поддержки молодежи. Это масштабный проект, над которыми мы сейчас работаем. Есть те нацпроекты, которые изначально выстраивались в логике полной ориентированности на молодежь – такие как "Образование", "Культура", к примеру. И вместе с ними есть проекты, в которых сейчас молодежь представлена недостаточно или не выделена в отдельную категорию. Меры поддержки уже существуют, но мы сейчас работаем над тем, чтобы понять, насколько они востребованы конкретно молодежной аудиторией. И если нет, то что нужно сделать, чтобы донастроить их.Если говорить в целом, то для нас безусловно очень важно создавать условия для развития и самореализации людей разных возрастов, потому что наша аудитория наиболее широкая – начиная с детей – учеников пятого класса, заканчивая людьми до 35 лет. Поэтому нам нужно создать условия, чтобы каждый молодой человек мог себя реализовать вне зависимости от этапа своей жизни. Важно, чтобы для каждого были открыты двери и возможности. И здесь, конечно, нам есть над чем трудиться. Очевидно, что существующие меры не всегда доходят до молодых людей, отчасти потому что многие ребята просто о них не знают. Здесь, на Петербургском международном экономическом форуме и на других площадках, в том числе тех, которые делаем мы сами, мы максимально открыты к коммуникации с аудиторией, чтобы почувствовать запрос ребят, и понять, куда нужно направить свои усилия прежде всего.– Так, одна из ваших задач – это выстраивание более плотного контакта с молодежью. Могут ли появиться горячие линии для оперативной связи, или какие-то другие инструменты?– Я не чувствую, что на сегодняшний день горячие линии можно считать востребованным инструментом. Мне кажется, что современные люди привыкли или привыкают решать вопросы онлайн, через смартфоны. Поэтому и мы часто общаемся с ребятами в режиме переписок. Конечно, если такой запрос (на создание горячих линий – ред.) будет, мы можем его протестировать, мы к нему готовы. Но в этом смысле, мне кажется, что сегодня более привычны социальные сети. Я сама активно пользуюсь Instagram, мне в день туда пишут десятки полезных идей и предложений.Очень важно, что ребята не просто критикуют или благодарят, они критично мыслят, говорят, если им что-то не нравится, и предлагают решение. Я на все стараюсь ответить, даю задачи сотрудникам об оказании содействия. Поэтому этот контакт через онлайн и социальные сети очень важен. Однако у нас есть целый набор и других платформ, через которые мы коммуницируем с аудиторией. Если мы говорим про волонтерское сообщество – оно очень широкое – у нас есть платформа "Добро.ru", где ведется постоянная прямая коммуникация с аудиторией. Безусловно, мы будем выходить в офлайн. У нас есть идея создания различных сообществ вокруг Росмолодежи, которые также будут помогать нам в общении и помощи с аудиторией.– Вы прокомментировали нам ваше назначение так: "Стучаться мы планируем не только в двери нашей аудитории, но в двери министерств и ведомств, компаний и корпораций, институтов и НКО". Куда планируете обращаться в первую очередь? Какие это министерства и ведомства?– Мы постоянно на связи со всеми ведомствами, потому что, я это уже упоминала, мы занимаемся интеграцией молодежной тематики в национальные проекты. Здесь ключевыми исполнителями национальных проектов как раз являются профильные ведомства. Приведу пример: министерство культуры РФ, с которым мы планируем совместно выстраивать сеть арт-резиденций в рамках арт-кластера Таврида. Кроме того, у них в планах нацпроектов сегодня есть переформатирование учреждений культуры, которые, очевидно, могут быть прежде всего нацелены именно на молодежную аудиторию. Так, обновленные учреждения культуры могли бы выступать своеобразными точками притяжения для молодежи по всей стране.Или, если мы говорим про Минтруд РФ, то в настоящий момент мы совместно работаем над вопросами молодежной занятости. Министерство просвещения РФ, безусловно, – один из наших самых важных стратегических партнеров сегодня, потому что мы начинаем свою работу с аудиторией не с 18 лет, а гораздо младше. Опять же, повторюсь, мы начинаем работать с детьми фактически с 5 класса, потому что мы все это видим частью одной системы.– Планирует ли Росмолодежь заниматься вопросами развития психологической помощи для детей и подростков в России? Ожидаются ли новые инициативы по этой теме?– Это было одно из открытий пандемийного периода – когда по всей стране помогали волонтеры масштабной акции #МыВместе. Она объединила порядка 200 тысяч добровольцев. И соответственно, когда люди оказались в изоляции, в таком сложном и непривычном состоянии, когда присутствовали страх и неопределенность, у нас пошел большой всплеск обращений на тему оказания психологической поддержки, в том числе, обращались молодые люди и дети, а также более старшее поколение. Одно из ключевых наследий проекта #МыВместе – это сообщество волонтеров-психологов, с которыми мы фактически формируем полноценное движение. У нас сегодня порядка 7 тысяч волонтеров-психологов – это люди с профессиональным образованием, которые готовы оказывать помощь безвозмездно, и мы планируем ее развивать. Кроме того, есть набор инструментов, которые появились в пандемию, для оказания психологической помощи – чат-бот в популярном мессенджере, куда можно обратиться. Там пользователю подбирают психолога, и начинается общение. Очень многие люди после получения помощи звонили и писали повторно с благодарностями, очень много трогательных аудиосообщений отправили. Это очень приятно, и это свидетельствовало о том, что инструмент оказался рабочим. Мы подумаем над тем, как его развивать и масштабировать.– Сегодня дети много времени проводят в социальных сетях, в том числе в популярном Тик-Токе. Нередко детям встречается вредоносный контент. По вашему мнению, как можно уберечь молодое поколение от пагубного влияния сомнительных ресурсов?– Вопрос лежит в плоскости правильного использования различных каналов коммуникации, для нас это очень важная задача, потому что нам важно быть на прямой связи с нашей аудиторией. Нам важно информировать их о тех возможностях, которые есть в понятной и удобной форме. Насколько для этого предназначен Тик-Ток – для меня вопрос. Мне кажется, что это развлекательная сеть. Использовать этот канал как канал информирования – наверное, не совсем уместно. У него другая задача.Возвращаясь к вашему вопросу, наша задача – генерировать такое количество интересного, познавательного контента, чтобы для бесполезного и вредоносного просто не оставалось времени. Создавать для молодежи насыщенную, мощную вовлекающую повестку, которая позволит им себя реализовывать, творить, создавать пространство вокруг себя. Это вопрос не ограничения, а правильной работы с теми или иными каналами коммуникации. Регулировать путем запрета ничего не нужно в этой сфере – это совершенно точно.Вот вам самый яркий пример – итоги просветительского марафона "Новое Знание" российского общества "Знание", который посмотрели более 70 миллионов человек, и просмотры продолжаются. Это значит, что ребятам интересен такой контент, поэтому наша задача – формировать продукт, максимально подстраиваясь под потребности; уверяю, что времени на что-то другое, деструктивное, просто не останется.– Возвращаясь к теме ваших выступлений на ПМЭФ-2021. Одна из сессий, в которой вы принимали участие, посвящена теме экологии. Как, на ваш взгляд, изменится экологическая ситуация благодаря социально-ответственному поведению молодежи?– Тема экологии – это тренд, тема № 1 для нашей молодежи. Это то, чем мы, молодые люди, сейчас интересуемся. Для нас это уже не что-то, чему надо учить – это часть жизни, особенно для тех, кто помладше, начиная с 14 лет. Мы вместе с ребятами как раз и будем нащупывать эти точки, куда необходимо прилагать максимальные усилия. Действительно, сейчас растет целое поколение, которое живет ответственным потреблением. Это своего рода культура, это идентификация.Разумеется, это положительным образом скажется на экологии. Однако это сможет оказать воздействие и на другие отрасти. Так, это уже начало влиять и на экономику. Даже если посмотреть темы, которые обсуждались на полях форума (ПМЭФ-2021 – ред.), практически все ведущие компании нашей страны и мира заявляют, что занимаются вопросами ответственного потребления, экологичности и снижением углеводородного следа. Почему это происходит? Они понимают, что если они не будут заниматься этой проблемой, то они быстро станут неконкурентны. Сейчас формируется запрос от потребителей, от аудитории. А они, в свою очередь, говорят, что хотят пользоваться услугами тех компаний, которые продвигают социально-ответственную позицию. Эта потребность уже формируется "снизу", со стороны молодого поколения. Такое прямое влияние формируется уже сейчас и сказывается на стратегиях крупнейших компаний. К примеру, Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" показывает, что у нас 200 тысяч участников (практически каждый 10-й участник конкурса) выбирают направление "Сохраняй природу". Кроме того, такой запрос формируется на только к бизнесу, но и к государству. Большая часть молодежной аудитории считает, что одна из ключевых задач государства – заниматься улучшением экологии и решением экологических проблем. И здесь Росмолодежь, разумеется, тоже будет двигаться в этом направлении.– Президент, выступая на пленарном заседании на ПМЭФ, поручил запустить в ближайшее время постоянно действующую программу молодежной занятости, включая предпринимательство. Будет ли Росмолодежь заниматься этим вопросом, и когда начнется работа над программой?– Безусловно, вчера было озвучено решение о развитии мер поддержки для молодых предпринимателей и молодежной занятости, потому что сегодня у нас есть от молодежной аудитории большой запрос на содействие в трудоустройстве, кто-то видит себя предпринимателем. Мы должны двигаться навстречу. И уже сейчас мы готовим предложения в соответствии с прозвучавшим поручением президента – это предложения в нацпроект по малому и среднему предпринимательству, в нацпроект "Демография".

https://rsport.ria.ru/20210518/putin-1732780393.html

https://ria.ru/20200922/rosmolodezh-1577606627.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/1731895346.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российское общество "знание", петербургский международный экономический форум (фонд), ксения разуваева (роспатриотцентр), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), интервью