Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/raskhody-1735931912.html
Эксперты подсчитали, кто в России больше всех тратит на мобильную связь
Эксперты подсчитали, кто в России больше всех тратит на мобильную связь - РИА Новости, 07.06.2021
Эксперты подсчитали, кто в России больше всех тратит на мобильную связь
Больше всего на мобильную связь тратят россияне в возрасте 41-50 лет: их средний чек на эту услугу за первый квартал текущего года составил 705 рублей, что на... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T06:30
2021-06-07T06:30
россия
мобильная связь
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Больше всего на мобильную связь тратят россияне в возрасте 41-50 лет: их средний чек на эту услугу за первый квартал текущего года составил 705 рублей, что на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров). Результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования аналитики изучили обезличенные данные по всем операциям, которые совершали в мобильном приложении банка представители разных возрастных групп за первый квартал этого и прошлого года. Были проанализированы средние чеки и самые востребованные категории платежей в зависимости от возраста клиентов."У клиентов 41-50 лет средняя сумма платежа за связь в обозреваемый период, напротив, выросла на 4% по сравнению с январем-мартом прошлого года и составила 705 рублей", - выяснили авторы исследования.Самые невысокие и при этом снижающиеся средние чеки за услуги операторов связи – у представителей молодого поколения 21-30 лет. Аналитики объясняют это тем, что они традиционно больше общаются в мессенджерах, чем совершают классические звонки, выбирают выгодные тарифы с высоким интернет-трафиком, безлимитным пользованием соцсетями. У клиентов 21-30 лет средний чек одного платежа за мобильную связь в I квартале 2021 года составил 443 рубля. При этом относительно аналогичного периода 2020 года он снизился на 7%.Россияне 31-40 лет в среднем платят за услуги мобильных операторов 668 рублей. Этот чек у них практически не изменился относительно первого квартала 2021 года. Наконец, средняя сумма, в которую обходится один платеж за услуги мобильных операторов у клиентов 51-60 лет в первом квартале 2021 года составила 688 рублей. Она практически не изменилась и выросла лишь на 1% по сравнению с первым кварталом прошлого года.
https://ria.ru/20210607/reklama-1735923459.html
https://ria.ru/20210523/gipnoz-1733497880.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1920x0_80_0_0_840f9273e6dad0770de76e317e87a447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мобильная связь, экономика

Эксперты подсчитали, кто в России больше всех тратит на мобильную связь

06:30 07.06.2021
 
© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Depositphotos / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Больше всего на мобильную связь тратят россияне в возрасте 41-50 лет: их средний чек на эту услугу за первый квартал текущего года составил 705 рублей, что на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров). Результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости.
В рамках исследования аналитики изучили обезличенные данные по всем операциям, которые совершали в мобильном приложении банка представители разных возрастных групп за первый квартал этого и прошлого года. Были проанализированы средние чеки и самые востребованные категории платежей в зависимости от возраста клиентов.
Мужчина читает смс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
01:16
Назван способ отключить навязчивую рекламу по телефону
"У клиентов 41-50 лет средняя сумма платежа за связь в обозреваемый период, напротив, выросла на 4% по сравнению с январем-мартом прошлого года и составила 705 рублей", - выяснили авторы исследования.
Самые невысокие и при этом снижающиеся средние чеки за услуги операторов связи – у представителей молодого поколения 21-30 лет. Аналитики объясняют это тем, что они традиционно больше общаются в мессенджерах, чем совершают классические звонки, выбирают выгодные тарифы с высоким интернет-трафиком, безлимитным пользованием соцсетями. У клиентов 21-30 лет средний чек одного платежа за мобильную связь в I квартале 2021 года составил 443 рубля. При этом относительно аналогичного периода 2020 года он снизился на 7%.
Женщина разговаривает по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 02:17
Психиатр предупредил о главном признаке гипноза по телефону
Россияне 31-40 лет в среднем платят за услуги мобильных операторов 668 рублей. Этот чек у них практически не изменился относительно первого квартала 2021 года. Наконец, средняя сумма, в которую обходится один платеж за услуги мобильных операторов у клиентов 51-60 лет в первом квартале 2021 года составила 688 рублей. Она практически не изменилась и выросла лишь на 1% по сравнению с первым кварталом прошлого года.
 
Россиямобильная связьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57Байден поговорил по телефону с Зеленским
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
Лента новостейМолния