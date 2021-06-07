https://ria.ru/20210607/raskhody-1735931912.html

Эксперты подсчитали, кто в России больше всех тратит на мобильную связь

Эксперты подсчитали, кто в России больше всех тратит на мобильную связь - РИА Новости, 07.06.2021

Эксперты подсчитали, кто в России больше всех тратит на мобильную связь

Больше всего на мобильную связь тратят россияне в возрасте 41-50 лет: их средний чек на эту услугу за первый квартал текущего года составил 705 рублей, что на... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T06:30

2021-06-07T06:30

2021-06-07T06:30

россия

мобильная связь

экономика

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Больше всего на мобильную связь тратят россияне в возрасте 41-50 лет: их средний чек на эту услугу за первый квартал текущего года составил 705 рублей, что на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров). Результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования аналитики изучили обезличенные данные по всем операциям, которые совершали в мобильном приложении банка представители разных возрастных групп за первый квартал этого и прошлого года. Были проанализированы средние чеки и самые востребованные категории платежей в зависимости от возраста клиентов."У клиентов 41-50 лет средняя сумма платежа за связь в обозреваемый период, напротив, выросла на 4% по сравнению с январем-мартом прошлого года и составила 705 рублей", - выяснили авторы исследования.Самые невысокие и при этом снижающиеся средние чеки за услуги операторов связи – у представителей молодого поколения 21-30 лет. Аналитики объясняют это тем, что они традиционно больше общаются в мессенджерах, чем совершают классические звонки, выбирают выгодные тарифы с высоким интернет-трафиком, безлимитным пользованием соцсетями. У клиентов 21-30 лет средний чек одного платежа за мобильную связь в I квартале 2021 года составил 443 рубля. При этом относительно аналогичного периода 2020 года он снизился на 7%.Россияне 31-40 лет в среднем платят за услуги мобильных операторов 668 рублей. Этот чек у них практически не изменился относительно первого квартала 2021 года. Наконец, средняя сумма, в которую обходится один платеж за услуги мобильных операторов у клиентов 51-60 лет в первом квартале 2021 года составила 688 рублей. Она практически не изменилась и выросла лишь на 1% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

https://ria.ru/20210607/reklama-1735923459.html

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россия, мобильная связь, экономика