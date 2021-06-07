https://ria.ru/20210607/putin-1736042836.html
Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
Путин оценил состояние связей России и Евросоюза - РИА Новости, 07.06.2021
Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
Президент России Владимир Путин в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем подчеркнул, что состояние связей РФ-ЕС неудовлетворительное,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T18:07
2021-06-07T18:07
2021-06-07T18:07
россия
шарль мишель
европейский совет
евросоюз
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733843426_0:1071:2048:2223_1920x0_80_0_0_31e932230cdaba623c4dc81ed0cdace1.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем подчеркнул, что состояние связей РФ-ЕС неудовлетворительное, возвращение к работе в уважительном ключе отвечало бы общим интересам, сообщает пресс-служба Кремля."Как подчеркнул Владимир Путин, хотя Россия и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций, тем не менее, нынешнее состояние российско-есовских связей нельзя считать удовлетворительным. Отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210607/karabakh-1736040373.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733843426_0:883:2048:2419_1920x0_80_0_0_a53263735225716890f9259d276cb59b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шарль мишель, европейский совет, евросоюз, владимир путин