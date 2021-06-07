https://ria.ru/20210607/putin-1736042836.html

Путин оценил состояние связей России и Евросоюза

Путин оценил состояние связей России и Евросоюза - РИА Новости, 07.06.2021

Путин оценил состояние связей России и Евросоюза

Президент России Владимир Путин в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем подчеркнул, что состояние связей РФ-ЕС неудовлетворительное,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T18:07

2021-06-07T18:07

2021-06-07T18:07

россия

шарль мишель

европейский совет

евросоюз

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем подчеркнул, что состояние связей РФ-ЕС неудовлетворительное, возвращение к работе в уважительном ключе отвечало бы общим интересам, сообщает пресс-служба Кремля."Как подчеркнул Владимир Путин, хотя Россия и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций, тем не менее, нынешнее состояние российско-есовских связей нельзя считать удовлетворительным. Отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210607/karabakh-1736040373.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шарль мишель, европейский совет, евросоюз, владимир путин