https://ria.ru/20210607/putin-1736038226.html

Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза

Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза - РИА Новости, 07.06.2021

Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем отношения России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T17:43

2021-06-07T17:43

2021-06-07T17:45

шарль мишель

европейский совет

владимир путин

россия

евросовет

в мире

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем отношения России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Обстоятельно рассмотрены вопросы отношений России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210531/evrosoyuz-1734934096.html

россия

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2021

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шарль мишель, европейский совет, владимир путин, россия, евросовет, в мире