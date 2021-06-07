https://ria.ru/20210607/putin-1736038226.html
Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза - РИА Новости, 07.06.2021
Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем отношения России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:43
2021-06-07T17:43
2021-06-07T17:45
шарль мишель
европейский совет
владимир путин
россия
евросовет
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем отношения России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Обстоятельно рассмотрены вопросы отношений России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210531/evrosoyuz-1734934096.html
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шарль мишель, европейский совет, владимир путин, россия, евросовет, в мире