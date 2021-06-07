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Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза - РИА Новости, 07.06.2021
Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем отношения России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:43
2021-06-07T17:45
шарль мишель
европейский совет
владимир путин
россия
евросовет
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем отношения России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Обстоятельно рассмотрены вопросы отношений России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем", - говорится в сообщении.
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шарль мишель, европейский совет, владимир путин, россия, евросовет, в мире

Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза

17:43 07.06.2021 (обновлено: 17:45 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с видеоприветствием к участникам онлайн-марафона "Новое знание"
Президент РФ Владимир Путин выступает с видеоприветствием к участникам онлайн-марафона Новое знание - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем отношения России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Обстоятельно рассмотрены вопросы отношений России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем", - говорится в сообщении.
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Шарль МишельЕвропейский советВладимир ПутинРоссияЕвросоветВ мире
 
 
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