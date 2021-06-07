https://ria.ru/20210607/putin-1736038127.html

Путин обсудил с главой Евросовета перспективы сертификации "Спутник V"

Путин обсудил с главой Евросовета перспективы сертификации "Спутник V" - РИА Новости, 07.06.2021

Путин обсудил с главой Евросовета перспективы сертификации "Спутник V"

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем перспективы сертификации в ЕС вакцины "Спутник V" и условия для взаимных поездок... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T17:42

2021-06-07T17:42

2021-06-07T17:50

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

шарль мишель

в мире

евросовет

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем перспективы сертификации в ЕС вакцины "Спутник V" и условия для взаимных поездок граждан при соблюдении ограничений, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивались вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая перспективы сертификации в ЕС российского препарата "Спутник V" и обеспечение условий для взаимных поездок граждан при соблюдении противоэпидемических ограничений", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210607/sputnik-1735945526.html

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, шарль мишель, в мире, евросовет, владимир путин