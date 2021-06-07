Путин поручил проработать вопрос переноса сроков переписи населения
14:31 07.06.2021 (обновлено: 14:47 07.06.2021)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины "Спутник V"
© POOL
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июля проработать вопрос переноса сроков проведения Всероссийской переписи населения на октябрь, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с МВД России, МЧС России, Минобороны России, Минюстом России, СВР России, ФСБ России, Росгвардией, ФСО России, Росархивом и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос переноса сроков проведения Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года, включая необходимое информирование населения. Срок – 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
Ответственными по поручению назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, главы перечисленных министерств и ведомств, а также высшие должностные лица субъектов РФ.
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