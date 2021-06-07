https://ria.ru/20210607/putin-1735976271.html
Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 07.06.2021
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор и встретится с главой Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:35
2021-06-07T12:35
2021-06-07T12:41
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор и встретится с главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Во второй половине дня запланирован международный телефонный разговор. Мы вас проинформируем", - сказал он журналистам.Кроме того, по словам Пескова, президент проведет еще ряд встреч."С докладом у президента сегодня будет Дмитрий Шугаев. Это директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Направление очень важное, весьма и весьма емкое с точки зрения и технологии, и денег", - рассказал Песков, отметив, что служба подвергается сильному давлению на рынках с использование нечестной конкуренции.
https://ria.ru/20210606/nagrady-1735869824.html
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дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий песков, владимир путин, в мире