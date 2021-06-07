https://ria.ru/20210607/putin-1735976271.html

Путин проведет международный телефонный разговор

Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 07.06.2021

Путин проведет международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор и встретится с главой Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:35

2021-06-07T12:35

2021-06-07T12:41

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор и встретится с главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Во второй половине дня запланирован международный телефонный разговор. Мы вас проинформируем", - сказал он журналистам.Кроме того, по словам Пескова, президент проведет еще ряд встреч."С докладом у президента сегодня будет Дмитрий Шугаев. Это директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Направление очень важное, весьма и весьма емкое с точки зрения и технологии, и денег", - рассказал Песков, отметив, что служба подвергается сильному давлению на рынках с использование нечестной конкуренции.

https://ria.ru/20210606/nagrady-1735869824.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий песков, владимир путин, в мире