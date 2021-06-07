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Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 07.06.2021
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор и встретится с главой Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:35
2021-06-07T12:41
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор и встретится с главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Во второй половине дня запланирован международный телефонный разговор. Мы вас проинформируем", - сказал он журналистам.Кроме того, по словам Пескова, президент проведет еще ряд встреч."С докладом у президента сегодня будет Дмитрий Шугаев. Это директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Направление очень важное, весьма и весьма емкое с точки зрения и технологии, и денег", - рассказал Песков, отметив, что служба подвергается сильному давлению на рынках с использование нечестной конкуренции.
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дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий песков, владимир путин, в мире

Путин проведет международный телефонный разговор

12:35 07.06.2021 (обновлено: 12:41 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор и встретится с главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Во второй половине дня запланирован международный телефонный разговор. Мы вас проинформируем", - сказал он журналистам.
Кроме того, по словам Пескова, президент проведет еще ряд встреч.
"С докладом у президента сегодня будет Дмитрий Шугаев. Это директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Направление очень важное, весьма и весьма емкое с точки зрения и технологии, и денег", - рассказал Песков, отметив, что служба подвергается сильному давлению на рынках с использование нечестной конкуренции.
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Дмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
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