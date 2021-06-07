https://ria.ru/20210607/putin-1735975791.html

Путин пообщается с журналистами после встречи с Байденом, заявил Песков

Путин пообщается с журналистами после встречи с Байденом, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2021

Путин пообщается с журналистами после встречи с Байденом, заявил Песков

Президент России Владимир Путин в любом случае пообщается с кремлевским пулом после встречи с американским лидером Джо Байденом, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:33

2021-06-07T12:33

2021-06-07T12:44

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735683643_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_262676c303598418bec0dee3399d4244.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в любом случае пообщается с кремлевским пулом после встречи с американским лидером Джо Байденом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В любом случае с кремлевским пулом президент Путин пообщается по завершении программы", - сказал Песков журналистам.В Кремле сообщили, что тема совместной пресс-конференции президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена проговаривается, но это должно быть обоюдное решение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве."Проговаривается сейчас тема, пока это неподтвержденный пункт программы - совместная пресс-конференция двух президентов. Опять же это обоюдное должно быть решение, и после того, как мы согласимся или на том, или на другом варианте, мы вам сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли общая пресс-конференция после встречи президентов России и США в Женеве.

https://ria.ru/20210607/sammit-1735966962.html

https://ria.ru/20210606/bayden-1735837359.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика