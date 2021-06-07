https://ria.ru/20210607/putin-1735975791.html
Путин пообщается с журналистами после встречи с Байденом, заявил Песков
Путин пообщается с журналистами после встречи с Байденом, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2021
Путин пообщается с журналистами после встречи с Байденом, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в любом случае пообщается с кремлевским пулом после встречи с американским лидером Джо Байденом, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:33
2021-06-07T12:33
2021-06-07T12:44
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владимир путин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в любом случае пообщается с кремлевским пулом после встречи с американским лидером Джо Байденом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В любом случае с кремлевским пулом президент Путин пообщается по завершении программы", - сказал Песков журналистам.В Кремле сообщили, что тема совместной пресс-конференции президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена проговаривается, но это должно быть обоюдное решение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве."Проговаривается сейчас тема, пока это неподтвержденный пункт программы - совместная пресс-конференция двух президентов. Опять же это обоюдное должно быть решение, и после того, как мы согласимся или на том, или на другом варианте, мы вам сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли общая пресс-конференция после встречи президентов России и США в Женеве.
https://ria.ru/20210607/sammit-1735966962.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика