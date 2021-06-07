Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210607/puteshestviya-1735973902.html
Эксперты назвали самые популярные направления для бизнес-туризма
Эксперты назвали самые популярные направления для бизнес-туризма - РИА Новости, 07.06.2021
Эксперты назвали самые популярные направления для бизнес-туризма
Названы самые популярные направления для деловых поездок весной, сообщает OneTwoTrip for Business. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:37
2021-06-07T12:37
маршруты
туризм
туризм
новости - туризм
москва
новосибирск
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154872/07/1548720708_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_bcf01dedf4c5be6fecf77c155566ee0c.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Названы самые популярные направления для деловых поездок весной, сообщает OneTwoTrip for Business.Специалисты компании проанализировали, куда пользователи чаще всего бронировали бизнес-путешествия и за какой период времени его планировали. Для этого эксперты сравнивали данные покупок, совершенных в период с 1 марта по 31 мая в 2019 году и в текущем. Оказалось, что компании по-прежнему приобретают большинство билетов менее чем за неделю до отправления: за два года число таких покупок выросло с 67 до 82 процентов. Средняя цена перелета туда-обратно составила 12,9 тысячи рублей, что на четверть меньше, чем весной 2019 года.Наиболее популярным направлением для бизнес-поездок снова стала Москва — почти треть (29 процентов) командировочных летят в столицу. Число визитов в Санкт-Петербург за два года выросло на треть, до 12 процентов. В Екатеринбург с деловыми целями прибывает четыре процента деловых людей, в Новосибирск и Казань — три процента.Билеты на поезд для своих сотрудников компании также стараются покупать в последний момент. Более четверти из них делают это менее чем за сутки. Столько же — за пару дней до путешествия. Средняя стоимость билета за два года не изменилась — три тысячи рублей, а две столицы остались самыми востребованными направлениями. Туда отправляется 40 процентов командировочных.
https://ria.ru/20210607/madeyra-1735459439.html
https://ria.ru/20210603/chernogoriya-1735132906.html
москва
новосибирск
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154872/07/1548720708_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_38583a3783afee6fc116af138608633d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
маршруты, туризм, новости - туризм, москва, новосибирск, санкт-петербург

Эксперты назвали самые популярные направления для бизнес-туризма

12:37 07.06.2021
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМолодая пара в аэропорту
Молодая пара в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Названы самые популярные направления для деловых поездок весной, сообщает OneTwoTrip for Business.
Специалисты компании проанализировали, куда пользователи чаще всего бронировали бизнес-путешествия и за какой период времени его планировали. Для этого эксперты сравнивали данные покупок, совершенных в период с 1 марта по 31 мая в 2019 году и в текущем.
Оказалось, что компании по-прежнему приобретают большинство билетов менее чем за неделю до отправления: за два года число таких покупок выросло с 67 до 82 процентов. Средняя цена перелета туда-обратно составила 12,9 тысячи рублей, что на четверть меньше, чем весной 2019 года.
Наиболее популярным направлением для бизнес-поездок снова стала Москва — почти треть (29 процентов) командировочных летят в столицу. Число визитов в Санкт-Петербург за два года выросло на треть, до 12 процентов. В Екатеринбург с деловыми целями прибывает четыре процента деловых людей, в Новосибирск и Казань — три процента.
Женщина на улице деревни Сан-Висенти на Мадейре - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
08:00Туризм
Лето круглый год: Мадейра готова принимать россиян
Билеты на поезд для своих сотрудников компании также стараются покупать в последний момент. Более четверти из них делают это менее чем за сутки. Столько же — за пару дней до путешествия. Средняя стоимость билета за два года не изменилась — три тысячи рублей, а две столицы остались самыми востребованными направлениями. Туда отправляется 40 процентов командировочных.
Смотровая площадка в поселке Свети-Стефан в Черногории - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 08:00Туризм
Черногория вместо Турции: отдых на море без виз, прививок и справок
 
ТуризммаршрутыТуризмНовости - ТуризмМоскваНовосибирскСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57Байден поговорил по телефону с Зеленским
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
Лента новостейМолния