https://ria.ru/20210607/puteshestviya-1735973902.html

Эксперты назвали самые популярные направления для бизнес-туризма

Эксперты назвали самые популярные направления для бизнес-туризма - РИА Новости, 07.06.2021

Эксперты назвали самые популярные направления для бизнес-туризма

Названы самые популярные направления для деловых поездок весной, сообщает OneTwoTrip for Business. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:37

2021-06-07T12:37

2021-06-07T12:37

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Названы самые популярные направления для деловых поездок весной, сообщает OneTwoTrip for Business.Специалисты компании проанализировали, куда пользователи чаще всего бронировали бизнес-путешествия и за какой период времени его планировали. Для этого эксперты сравнивали данные покупок, совершенных в период с 1 марта по 31 мая в 2019 году и в текущем. Оказалось, что компании по-прежнему приобретают большинство билетов менее чем за неделю до отправления: за два года число таких покупок выросло с 67 до 82 процентов. Средняя цена перелета туда-обратно составила 12,9 тысячи рублей, что на четверть меньше, чем весной 2019 года.Наиболее популярным направлением для бизнес-поездок снова стала Москва — почти треть (29 процентов) командировочных летят в столицу. Число визитов в Санкт-Петербург за два года выросло на треть, до 12 процентов. В Екатеринбург с деловыми целями прибывает четыре процента деловых людей, в Новосибирск и Казань — три процента.Билеты на поезд для своих сотрудников компании также стараются покупать в последний момент. Более четверти из них делают это менее чем за сутки. Столько же — за пару дней до путешествия. Средняя стоимость билета за два года не изменилась — три тысячи рублей, а две столицы остались самыми востребованными направлениями. Туда отправляется 40 процентов командировочных.

https://ria.ru/20210607/madeyra-1735459439.html

https://ria.ru/20210603/chernogoriya-1735132906.html

москва

новосибирск

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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