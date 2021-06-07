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Пушков резко ответил на слова Байдена о России
Пушков резко ответил на слова Байдена о России - РИА Новости, 07.06.2021
Пушков резко ответил на слова Байдена о России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о взаимоотношениях с Россией. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T02:36
2021-06-07T11:16
россия
алексей пушков
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о взаимоотношениях с Россией.Ранее Байден в своей статье в The Washington Post заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, а, напротив, хочет стабильных отношений, однако выразил готовность отвечать на якобы имеющиеся вызовы европейской безопасности."Статья Байдена в The Washington Post не содержит ничего нового. Москву пытаются припугнуть жесткими действиями США в случае, если она "нанесет ущерб" их интересам. А в остальном хотят "стабильных отношений", — написал Пушков в своем твиттере.При этом сенатор обратил внимание, что Байден не объяснил, продолжат ли США угрожать интересам России. "А в этом суть", — отметил он.Ранее президент Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что на встрече с Байденом необходимо попытаться найти пути урегулирования отношений между Россией и США. Речь, по его словам, должна идти о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, о процессах разоружения и борьбе с терроризмом и пандемией. Встреча Путина и Байдена намечена на 16 июня в Женеве, перед этим президент США примет участие в саммитах с ЕС и НАТО.
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россия, алексей пушков, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Пушков резко ответил на слова Байдена о России

02:36 07.06.2021 (обновлено: 11:16 07.06.2021)
 
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о взаимоотношениях с Россией.
Ранее Байден в своей статье в The Washington Post заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, а, напротив, хочет стабильных отношений, однако выразил готовность отвечать на якобы имеющиеся вызовы европейской безопасности.
"Статья Байдена в The Washington Post не содержит ничего нового. Москву пытаются припугнуть жесткими действиями США в случае, если она "нанесет ущерб" их интересам. А в остальном хотят "стабильных отношений", — написал Пушков в своем твиттере.
При этом сенатор обратил внимание, что Байден не объяснил, продолжат ли США угрожать интересам России. "А в этом суть", — отметил он.
Ранее президент Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что на встрече с Байденом необходимо попытаться найти пути урегулирования отношений между Россией и США. Речь, по его словам, должна идти о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, о процессах разоружения и борьбе с терроризмом и пандемией. Встреча Путина и Байдена намечена на 16 июня в Женеве, перед этим президент США примет участие в саммитах с ЕС и НАТО.
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РоссияАлексей ПушковДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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