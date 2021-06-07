https://ria.ru/20210607/pushkov-1735926523.html

Пушков резко ответил на слова Байдена о России

Пушков резко ответил на слова Байдена о России - РИА Новости, 07.06.2021

Пушков резко ответил на слова Байдена о России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о взаимоотношениях с Россией. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T02:36

2021-06-07T02:36

2021-06-07T11:16

россия

алексей пушков

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о взаимоотношениях с Россией.Ранее Байден в своей статье в The Washington Post заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, а, напротив, хочет стабильных отношений, однако выразил готовность отвечать на якобы имеющиеся вызовы европейской безопасности."Статья Байдена в The Washington Post не содержит ничего нового. Москву пытаются припугнуть жесткими действиями США в случае, если она "нанесет ущерб" их интересам. А в остальном хотят "стабильных отношений", — написал Пушков в своем твиттере.При этом сенатор обратил внимание, что Байден не объяснил, продолжат ли США угрожать интересам России. "А в этом суть", — отметил он.Ранее президент Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что на встрече с Байденом необходимо попытаться найти пути урегулирования отношений между Россией и США. Речь, по его словам, должна идти о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, о процессах разоружения и борьбе с терроризмом и пандемией. Встреча Путина и Байдена намечена на 16 июня в Женеве, перед этим президент США примет участие в саммитах с ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20210607/blinken-1735924456.html

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россия, алексей пушков, джо байден, владимир путин, сша, в мире