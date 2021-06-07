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На Украине объяснили провал в борьбе с "Северным потоком — 2"
На Украине объяснили провал в борьбе с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 07.06.2021
На Украине объяснили провал в борьбе с "Северным потоком — 2"
Украина не смогла противостоять строительству трубопровода "Северный поток — 2" из-за неспособности руководства страны грамотно выстраивать политику по... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T04:53
2021-06-07T13:33
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
виктор суслов (украинский экономист)
евросоюз
владимир путин
германия
сша
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украина не смогла противостоять строительству трубопровода "Северный поток — 2" из-за неспособности руководства страны грамотно выстраивать политику по сохранению транзита. Такое мнение в эфире телеканала "Первый независимый" высказал бывший министр экономики страны Виктор Суслов.Он напомнил, что строительство газопровода финансируют в том числе европейские компании. "Германия, естественно, заинтересована в достройке "Северного потока — 2", тем более что это превращает ее в хаб, центр распределения газа в Европе, и все эти функции, по сути, отнимаются у Украины", — подчеркнул Суслов.Экс-министр отметил, что в связи с этим отдельные украинские чиновники позволяют себе заявления антиевропейской направленности, однако такие высказывания, по его словам, неправомерны. "Каждый в этом мире, особенно в международных отношениях, борется исключительно за свои интересы", — добавил он.Как пояснил Суслов, если Украина потеряет доходы от транзита газа, то только потому, что руководство страны оказалось неспособно грамотно выстраивать политику по его сохранению. "Потому что оно постоянно делало заявления общего плана, о том, что Запад нам поможет, что США не дадут достроить (газопровод. — Прим. ред.). Рассказывал (президент Владимир. — Прим. ред.) Зеленский, что Германии этот газопровод не выгоден, а Германия слушала, слушала, да и обеспечила все необходимые условия для его достройки. Потому что Германия теперь будет получать значительную часть доходов от транзита газа, те деньги, которые раньше получала Украина", — заключил экс-министр."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода успешно завершена, а строительство второй нитки продолжается. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. При этом Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем Вашингтон ввел санкции против российских организаций и судов, занятых в проекте.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210602/ukraina-1735326498.html
https://ria.ru/20210518/ukraina-1732858877.html
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, виктор суслов (украинский экономист), евросоюз, владимир путин, германия, сша, украина, в мире

На Украине объяснили провал в борьбе с "Северным потоком — 2"

04:53 07.06.2021 (обновлено: 13:33 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украина не смогла противостоять строительству трубопровода "Северный поток — 2" из-за неспособности руководства страны грамотно выстраивать политику по сохранению транзита. Такое мнение в эфире телеканала "Первый независимый" высказал бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Он напомнил, что строительство газопровода финансируют в том числе европейские компании. "Германия, естественно, заинтересована в достройке "Северного потока — 2", тем более что это превращает ее в хаб, центр распределения газа в Европе, и все эти функции, по сути, отнимаются у Украины", — подчеркнул Суслов.
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Экс-министр отметил, что в связи с этим отдельные украинские чиновники позволяют себе заявления антиевропейской направленности, однако такие высказывания, по его словам, неправомерны. "Каждый в этом мире, особенно в международных отношениях, борется исключительно за свои интересы", — добавил он.
Как пояснил Суслов, если Украина потеряет доходы от транзита газа, то только потому, что руководство страны оказалось неспособно грамотно выстраивать политику по его сохранению. "Потому что оно постоянно делало заявления общего плана, о том, что Запад нам поможет, что США не дадут достроить (газопровод. — Прим. ред.). Рассказывал (президент Владимир. — Прим. ред.) Зеленский, что Германии этот газопровод не выгоден, а Германия слушала, слушала, да и обеспечила все необходимые условия для его достройки. Потому что Германия теперь будет получать значительную часть доходов от транзита газа, те деньги, которые раньше получала Украина", — заключил экс-министр.
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"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода успешно завершена, а строительство второй нитки продолжается.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. При этом Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем Вашингтон ввел санкции против российских организаций и судов, занятых в проекте.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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