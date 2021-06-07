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В Крыму прокомментировали протечку дамбы Северо-Крымского канала
В Крыму прокомментировали протечку дамбы Северо-Крымского канала - РИА Новости, 07.06.2021
В Крыму прокомментировали протечку дамбы Северо-Крымского канала
Инфраструктура Украины трещит по швам, как и возведенная в русле Северо-Крымского канала плотина для блокирования подачи воды Днепра в Крым, считают депутаты... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:45
2021-06-07T16:51
андрей козенко
ефим фикс
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Инфраструктура Украины трещит по швам, как и возведенная в русле Северо-Крымского канала плотина для блокирования подачи воды Днепра в Крым, считают депутаты Госдумы и парламента региона.Депутат Госдумы России от Крыма Андрей Козенко отметил, что сейчас воду с Украины в регион подавать не надо, так как никто не может гарантировать ее чистоту и безопасность."Все, что происходит с 2014 года, все у них плохо складывается, даже дамба, где из всех щелей вода пошла. А вообще, это показательно для всей инфраструктуры Украины", — добавил собеседник агентства.Дамбу в Херсонской области возвели местные фермеры еще в 2014 году. Она состоит из мешков с песком и металлоконструкций. Барьер был временным: в 2015-м начали сооружать новое заграждение, которое не достроили до сих пор. Недавно украинцы заметили, что плотина перестала выдерживать напор воды из Днепра и та начала утекать в Крым. По словам экспертов, дно канала уже пересохло, хотя семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров.Водоснабжение в КрымуСеверо-Крымский канал обеспечивал до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла ее подачу. Предварительную сумму ущерба от водной, а также энергетической, продовольственной и транспортной блокад региона оценили в 1,37 триллиона рублей.Вопрос водоснабжения решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в некоторых районах Крыма ввели режимную подачу в дома, снабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство России подготовило комплексный план, направив на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.Так, в марте запустили новый Бештерек-Зуйский водозабор, построенный для снабжения Симферополя, что позволило с 24 апреля перевести город на новый график подачи — с 06:00 до 00:00 ежедневно. Прежде это происходило шесть часов в сутки — по три утром и вечером. Кроме того, уже начали бурить скважины в Азовском море, на дне которого, по расчетам ученых, могут быть значительные запасы пресной воды.
https://ria.ru/20210607/krym-1735968851.html
https://ria.ru/20210603/krym-1735478832.html
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андрей козенко, ефим фикс, республика крым, украина

В Крыму прокомментировали протечку дамбы Северо-Крымского канала

12:45 07.06.2021 (обновлено: 16:51 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Владислав СергиенкоСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Инфраструктура Украины трещит по швам, как и возведенная в русле Северо-Крымского канала плотина для блокирования подачи воды Днепра в Крым, считают депутаты Госдумы и парламента региона.
"Действия, которые они осуществили в 2014 году, даже природа против них: все рушится, все до конца не доделывают. <...> Дамба рушится — это цена всей подлости, которую они натворили", — заявил РИА Новости первый заместитель спикера парламента Крыма Ефим Фикс.
Депутат Госдумы России от Крыма Андрей Козенко отметил, что сейчас воду с Украины в регион подавать не надо, так как никто не может гарантировать ее чистоту и безопасность.
"Все, что происходит с 2014 года, все у них плохо складывается, даже дамба, где из всех щелей вода пошла. А вообще, это показательно для всей инфраструктуры Украины", — добавил собеседник агентства.
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Дамбу в Херсонской области возвели местные фермеры еще в 2014 году. Она состоит из мешков с песком и металлоконструкций. Барьер был временным: в 2015-м начали сооружать новое заграждение, которое не достроили до сих пор.
Недавно украинцы заметили, что плотина перестала выдерживать напор воды из Днепра и та начала утекать в Крым. По словам экспертов, дно канала уже пересохло, хотя семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров.

Водоснабжение в Крыму

Северо-Крымский канал обеспечивал до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла ее подачу. Предварительную сумму ущерба от водной, а также энергетической, продовольственной и транспортной блокад региона оценили в 1,37 триллиона рублей.
Вопрос водоснабжения решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в некоторых районах Крыма ввели режимную подачу в дома, снабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
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Так, в марте запустили новый Бештерек-Зуйский водозабор, построенный для снабжения Симферополя, что позволило с 24 апреля перевести город на новый график подачи — с 06:00 до 00:00 ежедневно. Прежде это происходило шесть часов в сутки — по три утром и вечером. Кроме того, уже начали бурить скважины в Азовском море, на дне которого, по расчетам ученых, могут быть значительные запасы пресной воды.
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