В Крыму прокомментировали протечку дамбы Северо-Крымского канала
12:45 07.06.2021 (обновлено: 16:51 07.06.2021)
"Действия, которые они осуществили в 2014 году, даже природа против них: все рушится, все до конца не доделывают. <...> Дамба рушится — это цена всей подлости, которую они натворили", — заявил РИА Новости первый заместитель спикера парламента Крыма Ефим Фикс.
Депутат Госдумы России от Крыма Андрей Козенко отметил, что сейчас воду с Украины в регион подавать не надо, так как никто не может гарантировать ее чистоту и безопасность.
"Все, что происходит с 2014 года, все у них плохо складывается, даже дамба, где из всех щелей вода пошла. А вообще, это показательно для всей инфраструктуры Украины", — добавил собеседник агентства.
Дамбу в Херсонской области возвели местные фермеры еще в 2014 году. Она состоит из мешков с песком и металлоконструкций. Барьер был временным: в 2015-м начали сооружать новое заграждение, которое не достроили до сих пор.
Недавно украинцы заметили, что плотина перестала выдерживать напор воды из Днепра и та начала утекать в Крым. По словам экспертов, дно канала уже пересохло, хотя семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров.
Водоснабжение в Крыму
Северо-Крымский канал обеспечивал до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла ее подачу. Предварительную сумму ущерба от водной, а также энергетической, продовольственной и транспортной блокад региона оценили в 1,37 триллиона рублей.
Вопрос водоснабжения решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в некоторых районах Крыма ввели режимную подачу в дома, снабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство России подготовило комплексный план, направив на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.
Так, в марте запустили новый Бештерек-Зуйский водозабор, построенный для снабжения Симферополя, что позволило с 24 апреля перевести город на новый график подачи — с 06:00 до 00:00 ежедневно. Прежде это происходило шесть часов в сутки — по три утром и вечером. Кроме того, уже начали бурить скважины в Азовском море, на дне которого, по расчетам ученых, могут быть значительные запасы пресной воды.