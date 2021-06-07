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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210607/prokat-1735948881.html
Фильм "Тихое место-2" возглавил на выходных кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Тихое место-2" возглавил на выходных кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 07.06.2021
Фильм "Тихое место-2" возглавил на выходных кинопрокат в России и СНГ
Американский фильм ужасов режиссера Джона Красински "Тихое место 2" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 180,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T10:18
2021-06-07T10:52
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Американский фильм ужасов режиссера Джона Красински "Тихое место 2" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 180,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.В фильме продолжаются события, рассказанные в первой части картины. Эвелин, Риган и Маркус исследуют заброшенный город и встречают Прадеша, который защищает их от напавшего монстра. Затем все четверо идут в убежище для помощи остальным выжившим. Вскоре они узнают, что им угрожают новые опасности. Главные роли в картине исполнили Эмили Блант и Миллисент Симмондс.Второе место в рейтинге заняла криминально-приключенческая комедия "Круэлла" режиссера Крэйга Гиллеспи. За прошедшие выходные фильм собрал 177 миллионов рублей.На третьем месте рейтинга расположился боевик "Форсаж 9" со сборами 80,9 миллиона рублей. Это продолжение истории про Доминика Торетто, который собирался пожить спокойно вместе с Летти и сыном Брайаном, однако новые приключения всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких.Четвертое место в рейтинге занял американский комедийный фильм с совмещением живых актеров и анимации "Кролик Питер 2" режиссера Уилла Глака. Фильм является продолжением картины 2018 года "Кролик Питер".Премьера фильма в России состоялась 13 мая. За прошедшие выходные фильм собрал 27,2 миллиона рублей.Замыкает пятерку мультфильм "Спирит Непокорный" со сборами в 12,9 миллиона рублей за уикенд.
https://ria.ru/20210529/kino-1734599997.html
https://ria.ru/20210604/kruella-1735451505.html
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что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры

Фильм "Тихое место-2" возглавил на выходных кинопрокат в России и СНГ

10:18 07.06.2021 (обновлено: 10:52 07.06.2021)
 
© Фото : Central PartnershipКадр из фильма "Тихое место 2"
Кадр из фильма Тихое место 2 - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : Central Partnership
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Американский фильм ужасов режиссера Джона Красински "Тихое место 2" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 180,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
В фильме продолжаются события, рассказанные в первой части картины. Эвелин, Риган и Маркус исследуют заброшенный город и встречают Прадеша, который защищает их от напавшего монстра. Затем все четверо идут в убежище для помощи остальным выжившим. Вскоре они узнают, что им угрожают новые опасности. Главные роли в картине исполнили Эмили Блант и Миллисент Симмондс.
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Второе место в рейтинге заняла криминально-приключенческая комедия "Круэлла" режиссера Крэйга Гиллеспи. За прошедшие выходные фильм собрал 177 миллионов рублей.
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На третьем месте рейтинга расположился боевик "Форсаж 9" со сборами 80,9 миллиона рублей. Это продолжение истории про Доминика Торетто, который собирался пожить спокойно вместе с Летти и сыном Брайаном, однако новые приключения всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких.
Четвертое место в рейтинге занял американский комедийный фильм с совмещением живых актеров и анимации "Кролик Питер 2" режиссера Уилла Глака. Фильм является продолжением картины 2018 года "Кролик Питер".
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Премьера фильма в России состоялась 13 мая. За прошедшие выходные фильм собрал 27,2 миллиона рублей.
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