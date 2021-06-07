Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
ВОЛГОГРАД, 7 июн – РИА Новости. Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков в Урюпинском районе Волгоградской области и его подчиненный приговорены судом к 6 и 5 годам лишения свободы соответственно за то, что подбросили наркотики мужу своей знакомой, сообщила журналистам старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
По информации ведомства, в августе 2019 года тогда еще начальник отдела и оперуполномоченный этого же подразделения, чтобы повысить показатели своей работы, предложили знакомой подбросить наркотики ее мужу, с которым она постоянно ссорилась. Женщина согласилась и подложила в вещи супруга пакетик с марихуаной весом 184 грамма. Сверток обнаружили полицейские, против мужчины было возбуждено уголовное дело. Но позже, по словам Чередининой, сговор выявили сотрудники регионального управления ФСБ и ГУМВД по Волгоградской области, и дело возбудили в отношении самих полицейских. Уголовное преследование мужчины было прекращено.
По информации прокуратуры, в понедельник суд признал бывших полицейских и их приятельницу виновными в незаконном обороте наркотиков, превышении должностных полномочий, а также в пособничестве.
"Суд приговорил бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МО УМВД России "Урюпинский" к 6 годам лишения свободы, бывшего оперативного уполномоченного указанного подразделения - к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания обоим осужденным в исправительной колонии общего режима", - сообщила Черединина.
Отмечается, что женщина получила 4 года колонии с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14 лет ее ребенку.
По информации Чередининой, бывшие полицейские свою вину не признали, а их сообщница полностью созналась. Добавляется, что приговор в силу не вступил.