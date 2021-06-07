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Под Ростовом-на-Дону школьница избила сверстницу в заброшенном здании
Под Ростовом-на-Дону школьница избила сверстницу в заброшенном здании - РИА Новости, 07.06.2021
Под Ростовом-на-Дону школьница избила сверстницу в заброшенном здании
Полицейские проводят проверку после того, как одна школьница избила другую на территории заброшенного здания в городе Красный Сулин, рассказали в ГУ МВД по... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:21
2021-06-07T09:21
2021-06-07T13:12
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красный сулин
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн — РИА Новости. Полицейские проводят проверку после того, как одна школьница избила другую на территории заброшенного здания в городе Красный Сулин, рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.Инцидент произошел 2 мая. Спустя две недели в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей."Полицейские в ходе проверки установили личность несовершеннолетней, которая причинила травмы своей сверстнице", — говорится в сообщении.Решается вопрос о применении профилактических мер в отношении девочки, в том числе ее перевод в специальное учебно-воспитательное учреждение. Ее родителей могут привлечь к ответственности.
https://ria.ru/20210526/draka-1734310559.html
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гумвд, красный сулин, ростовская область, происшествия