https://ria.ru/20210607/proisshestvie-1735942921.html

Под Ростовом-на-Дону школьница избила сверстницу в заброшенном здании

Под Ростовом-на-Дону школьница избила сверстницу в заброшенном здании - РИА Новости, 07.06.2021

Под Ростовом-на-Дону школьница избила сверстницу в заброшенном здании

Полицейские проводят проверку после того, как одна школьница избила другую на территории заброшенного здания в городе Красный Сулин, рассказали в ГУ МВД по... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T09:21

2021-06-07T09:21

2021-06-07T13:12

гумвд

красный сулин

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн — РИА Новости. Полицейские проводят проверку после того, как одна школьница избила другую на территории заброшенного здания в городе Красный Сулин, рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.Инцидент произошел 2 мая. Спустя две недели в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей."Полицейские в ходе проверки установили личность несовершеннолетней, которая причинила травмы своей сверстнице", — говорится в сообщении.Решается вопрос о применении профилактических мер в отношении девочки, в том числе ее перевод в специальное учебно-воспитательное учреждение. Ее родителей могут привлечь к ответственности.

https://ria.ru/20210526/draka-1734310559.html

красный сулин

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, красный сулин, ростовская область, происшествия