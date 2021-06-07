https://ria.ru/20210607/primore-1735963272.html

"Единая Россия" отменила итоги праймериз в одном из округов Приморья

"Единая Россия" отменила итоги праймериз в одном из округов Приморья - РИА Новости, 07.06.2021

"Единая Россия" отменила итоги праймериз в одном из округов Приморья

"Единая Россия" отменила результаты очного предварительного голосования в одном из избирательных округов Приморского края по отбору кандидатов в законодательное РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:27

2021-06-07T11:27

2021-06-07T12:33

сергей перминов

единая россия

андрей турчак

приморский край

политика

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. "Единая Россия" отменила результаты очного предварительного голосования в одном из избирательных округов Приморского края по отбору кандидатов в законодательное собрание, сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в интервью РИА Новости рассказал о жалобах в оргкомитет по "единичным случаям" принуждения людей к голосованию, по каждому обращению проводили проверки."Действительно, на уровне ЗС (заксобрания) были зафиксированы массовые подвозы людей", — сказал Перминов, подчеркнув, что результаты электронного голосования оставили без изменений.Он отметил, что приоритет партии — это объективная и честная процедура."Наш уникальный цифровой проект подтвердил свою перспективность", — заключил замсекретаря генсовета.Предварительное голосование "Единой России" завершилось 30 мая, в нем приняли участие около 12 миллионов человек. Окончательные списки утвердят на съезде 19 июня.

https://ria.ru/20210602/praymeriz-1735280771.html

https://ria.ru/20210602/golosovanie-1735255465.html

приморский край

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сергей перминов, единая россия, андрей турчак, приморский край, политика