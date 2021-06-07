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На Урале вынесли приговор матери, бросившей маленьких детей на четыре дня
На Урале вынесли приговор матери, бросившей маленьких детей на четыре дня - РИА Новости, 07.06.2021
На Урале вынесли приговор матери, бросившей маленьких детей на четыре дня
Суд назначил 14 лет лишения свободы жительнице Челябинской области, которая оставила 11-месячного сына одного в квартире на 4 дня, отчего он умер, сообщил в... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:27
2021-06-07T15:27
россия
златоуст
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июн – РИА Новости. Суд назначил 14 лет лишения свободы жительнице Челябинской области, которая оставила 11-месячного сына одного в квартире на 4 дня, отчего он умер, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.Как сообщалось ранее, женщина, проживающая в Златоусте с тремя детьми 2012, 2016 и 2018 годов рождения, в октябре 2019 года оставила одних в квартире 2 детей: дочь, которой на момент совершения преступления было 3 года 7 месяцев, и 11-месячного сына. Она ушла из дома на 4 дня, в результате чего мальчик умер от голода и обезвоживания. Ребенка обнаружила бабушка детей, которая не смогла дозвониться до дочери.Ранее решением Златоустовского городского суда она лишена родительских прав на двух оставшихся малолетних детей."Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы Златоуста… Судом виновной назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Она обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных статьями 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением), 125 (оставление в опасности), пунктами "в, д" части 2 статьи 105 (убийство) УК РФ, уточняется в сообщении.По данным пресс-службы облсуда, в суде женщина вину признала частично, пояснив, что не предполагала, что без надлежащего ухода сын может умереть. Также облсуд добавляет, что в настоящее время старший мальчик с сестрой находятся под опекой бабушки.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции, уточняет облсуд.
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россия
златоуст
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россия, златоуст, челябинская область, происшествия

На Урале вынесли приговор матери, бросившей маленьких детей на четыре дня

15:27 07.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июн – РИА Новости. Суд назначил 14 лет лишения свободы жительнице Челябинской области, которая оставила 11-месячного сына одного в квартире на 4 дня, отчего он умер, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщалось ранее, женщина, проживающая в Златоусте с тремя детьми 2012, 2016 и 2018 годов рождения, в октябре 2019 года оставила одних в квартире 2 детей: дочь, которой на момент совершения преступления было 3 года 7 месяцев, и 11-месячного сына. Она ушла из дома на 4 дня, в результате чего мальчик умер от голода и обезвоживания. Ребенка обнаружила бабушка детей, которая не смогла дозвониться до дочери.
Ранее решением Златоустовского городского суда она лишена родительских прав на двух оставшихся малолетних детей.
"Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы Златоуста… Судом виновной назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Она обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных статьями 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением), 125 (оставление в опасности), пунктами "в, д" части 2 статьи 105 (убийство) УК РФ, уточняется в сообщении.
Зал, суд, заседание, кресло судьи, документы - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
14:31
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По данным пресс-службы облсуда, в суде женщина вину признала частично, пояснив, что не предполагала, что без надлежащего ухода сын может умереть. Также облсуд добавляет, что в настоящее время старший мальчик с сестрой находятся под опекой бабушки.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции, уточняет облсуд.
 
РоссияЗлатоустЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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