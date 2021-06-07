https://ria.ru/20210607/prigovor-1736014759.html

На Урале вынесли приговор матери, бросившей маленьких детей на четыре дня

На Урале вынесли приговор матери, бросившей маленьких детей на четыре дня - РИА Новости, 07.06.2021

На Урале вынесли приговор матери, бросившей маленьких детей на четыре дня

Суд назначил 14 лет лишения свободы жительнице Челябинской области, которая оставила 11-месячного сына одного в квартире на 4 дня, отчего он умер, сообщил в... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:27

2021-06-07T15:27

2021-06-07T15:27

россия

златоуст

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июн – РИА Новости. Суд назначил 14 лет лишения свободы жительнице Челябинской области, которая оставила 11-месячного сына одного в квартире на 4 дня, отчего он умер, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.Как сообщалось ранее, женщина, проживающая в Златоусте с тремя детьми 2012, 2016 и 2018 годов рождения, в октябре 2019 года оставила одних в квартире 2 детей: дочь, которой на момент совершения преступления было 3 года 7 месяцев, и 11-месячного сына. Она ушла из дома на 4 дня, в результате чего мальчик умер от голода и обезвоживания. Ребенка обнаружила бабушка детей, которая не смогла дозвониться до дочери.Ранее решением Златоустовского городского суда она лишена родительских прав на двух оставшихся малолетних детей."Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы Златоуста… Судом виновной назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Она обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных статьями 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением), 125 (оставление в опасности), пунктами "в, д" части 2 статьи 105 (убийство) УК РФ, уточняется в сообщении.По данным пресс-службы облсуда, в суде женщина вину признала частично, пояснив, что не предполагала, что без надлежащего ухода сын может умереть. Также облсуд добавляет, что в настоящее время старший мальчик с сестрой находятся под опекой бабушки.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции, уточняет облсуд.

https://ria.ru/20210607/prigovor-1736003229.html

россия

златоуст

челябинская область

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россия, златоуст, челябинская область, происшествия