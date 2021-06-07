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В Ивановской области вынесли приговор отцу, убившему четырехмесячного сына
В Ивановской области вынесли приговор отцу, убившему четырехмесячного сына - РИА Новости, 07.06.2021
В Ивановской области вынесли приговор отцу, убившему четырехмесячного сына
Житель города Наволоки Ивановской области, ударивший своего 4-месячного сына, который позднее скончался в больнице, приговорен к 12 годам колонии строгого... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:31
2021-06-07T14:31
ивановская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Житель города Наволоки Ивановской области, ударивший своего 4-месячного сына, который позднее скончался в больнице, приговорен к 12 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте прокуратуры региона."Кинешемской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя города Наволоки. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ", - значится в сообщении.Преступление было совершено в апреле 2020 года. Установлено, что мужчина, оставшись дома со своим четырехмесячным сыном пока мать ребенка была на работе, дважды ударил плакавшего младенца кулаком, "причинив ему сочетанную травму головы и шеи". Опасаясь ответственности, он не принял мер к обращению за медпомощью, а вернувшейся домой жене сообщил, что уронил сына во время купания, убеждая в несерьезности травмы. Спустя два дня бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в районную больницу, где от полученных телесных повреждений скончался, отмечает прокуратура."Дело рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт, признали подсудимого не заслуживающим снисхождения. Приговором Кинешемского городского суда с учетом позиции государственного обвинения мужчина осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Уточняется, что приговор суда не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20210520/ubiystvo-1733064895.html
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ивановская область
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ивановская область, происшествия

В Ивановской области вынесли приговор отцу, убившему четырехмесячного сына

14:31 07.06.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗал, суд, заседание, кресло судьи, документы
Зал, суд, заседание, кресло судьи, документы - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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РЯЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Житель города Наволоки Ивановской области, ударивший своего 4-месячного сына, который позднее скончался в больнице, приговорен к 12 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте прокуратуры региона.
"Кинешемской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя города Наволоки. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ", - значится в сообщении.
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Преступление было совершено в апреле 2020 года. Установлено, что мужчина, оставшись дома со своим четырехмесячным сыном пока мать ребенка была на работе, дважды ударил плакавшего младенца кулаком, "причинив ему сочетанную травму головы и шеи". Опасаясь ответственности, он не принял мер к обращению за медпомощью, а вернувшейся домой жене сообщил, что уронил сына во время купания, убеждая в несерьезности травмы. Спустя два дня бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в районную больницу, где от полученных телесных повреждений скончался, отмечает прокуратура.
"Дело рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт, признали подсудимого не заслуживающим снисхождения. Приговором Кинешемского городского суда с учетом позиции государственного обвинения мужчина осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор суда не вступил в законную силу.
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