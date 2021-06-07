Граждан предупредили, когда можно лишиться прав "ни за что"
МОСКВА, 7 июня, РИА Новости. Как правило, основные нормы Правил дорожного движения каждый водитель соблюдает интуитивно. Однако думать, что за нарушение этих норм предусмотрено самое строгое наказание – ошибка: часто бывает, что оно настигает нас самым неожиданным образом, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
"Санкции в виде лишения водительских прав наступают за управление транспортным средством в состоянии опьянения, под которым законодатель понимает не только алкогольное или наркотическое опьянение. Состояние, вызванное употреблением психотропных веществ, тоже может быть признано опьянением", - отмечает эксперт.
Бывает, что лишение прав "светит" за управление машиной без номеров, даже если они закрыты обычной грязью, листками деревьев, замену штатных фар на "ксенон" и повторное превышение скорости. Выезд на встречную полосу по правилам чреват тем же, если маневр был завершен с нарушением.
Нередко лишением прав оборачивается обычное легкомыслие – человек не замечает, что коснулся соседней машины и уезжает с места ДТП, а это фиксируют камеры. Или выпивает алкоголь после ДТП, но до проведения экспертизы – тогда будет зафиксировано, что он был пьян за рулем. Незнание закона не освобождает от ответственности, и последствия своих действий нужно продумывать, заключил адвокат.