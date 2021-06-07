https://ria.ru/20210607/prava-1735925938.html

Граждан предупредили, когда можно лишиться прав "ни за что"

Граждан предупредили, когда можно лишиться прав "ни за что" - РИА Новости, 07.06.2021

Граждан предупредили, когда можно лишиться прав "ни за что"

Как правило, основные нормы Правил дорожного движения каждый водитель соблюдает интуитивно. Однако думать, что за нарушение этих норм предусмотрено самое... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T02:17

2021-06-07T02:17

2021-06-07T02:17

анатолий миронов (адвокат)

россия

водительские права

авто

общество

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МОСКВА, 7 июня, РИА Новости. Как правило, основные нормы Правил дорожного движения каждый водитель соблюдает интуитивно. Однако думать, что за нарушение этих норм предусмотрено самое строгое наказание – ошибка: часто бывает, что оно настигает нас самым неожиданным образом, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Бывает, что лишение прав "светит" за управление машиной без номеров, даже если они закрыты обычной грязью, листками деревьев, замену штатных фар на "ксенон" и повторное превышение скорости. Выезд на встречную полосу по правилам чреват тем же, если маневр был завершен с нарушением.Нередко лишением прав оборачивается обычное легкомыслие – человек не замечает, что коснулся соседней машины и уезжает с места ДТП, а это фиксируют камеры. Или выпивает алкоголь после ДТП, но до проведения экспертизы – тогда будет зафиксировано, что он был пьян за рулем. Незнание закона не освобождает от ответственности, и последствия своих действий нужно продумывать, заключил адвокат.

https://ria.ru/20210606/gibdd-1735887533.html

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анатолий миронов (адвокат), россия, водительские права, авто, общество