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Зеленский пожаловался Байдену на "Северный поток — 2"
Зеленский пожаловался Байдену на "Северный поток — 2" - РИА Новости, 07.06.2021
Зеленский пожаловался Байдену на "Северный поток — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой США Джо Байденом назвал "Северный поток — 2" шантажом глобального уровня, заявил советник... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T22:31
2021-06-07T23:14
россия
allseas
северный поток — 2
газпром
евросоюз
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
сша
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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой США Джо Байденом назвал "Северный поток — 2" шантажом глобального уровня, заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.Президенты Украины и США провели в понедельник телефонный разговор."Президент Зеленский отдельно упомянул, что "Северный поток — 2" – это не столько экономический аспект, на чем настаивают отдельные страны, а именно вполне конкретное проявление шантажа глобального уровня", - цитирует Подоляка агентство РБК-Украина."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".Выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210607/bayden-1736065619.html
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россия, allseas, северный поток — 2, газпром, евросоюз, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, сша, украина

Зеленский пожаловался Байдену на "Северный поток — 2"

22:31 07.06.2021 (обновлено: 23:14 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой США Джо Байденом назвал "Северный поток — 2" шантажом глобального уровня, заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Президенты Украины и США провели в понедельник телефонный разговор.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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"Президент Зеленский отдельно упомянул, что "Северный поток — 2" – это не столько экономический аспект, на чем настаивают отдельные страны, а именно вполне конкретное проявление шантажа глобального уровня", - цитирует Подоляка агентство РБК-Украина.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
Вчера, 20:42
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РоссияAllseasСеверный поток — 2ГазпромЕвросоюзВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинСШАУкраина
 
 
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