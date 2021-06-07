https://ria.ru/20210607/potok-1736068986.html

Зеленский пожаловался Байдену на "Северный поток — 2"

Зеленский пожаловался Байдену на "Северный поток — 2" - РИА Новости, 07.06.2021

Зеленский пожаловался Байдену на "Северный поток — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой США Джо Байденом назвал "Северный поток — 2" шантажом глобального уровня, заявил советник... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T22:31

2021-06-07T22:31

2021-06-07T23:14

россия

allseas

северный поток — 2

газпром

евросоюз

владимир зеленский

джо байден

владимир путин

сша

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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой США Джо Байденом назвал "Северный поток — 2" шантажом глобального уровня, заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.Президенты Украины и США провели в понедельник телефонный разговор."Президент Зеленский отдельно упомянул, что "Северный поток — 2" – это не столько экономический аспект, на чем настаивают отдельные страны, а именно вполне конкретное проявление шантажа глобального уровня", - цитирует Подоляка агентство РБК-Украина."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".Выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210607/bayden-1736065619.html

https://ria.ru/20210607/zelenskiy-1736060714.html

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россия, allseas, северный поток — 2, газпром, евросоюз, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, сша, украина