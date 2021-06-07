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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210607/postavki-1735972169.html
Подмосковная компания поставит безглютеновые продукты в США
Подмосковная компания поставит безглютеновые продукты в США - РИА Новости, 07.06.2021
Подмосковная компания поставит безглютеновые продукты в США
Компания "Фудукод" из Волоколамского городского округа Подмосковья впервые поставит в США безглютеновые продукты; экспортный контракт на 1 миллион долларов был... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:28
2021-06-07T13:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Компания "Фудукод" из Волоколамского городского округа Подмосковья впервые поставит в США безглютеновые продукты; экспортный контракт на 1 миллион долларов был заключен при содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки региона.ООО "Фудкод" - первая в России компания, реализовавшая технологии производства безглютеновой выпечки. Первая отгрузка в США должна состоятся уже в июле.Новых партнеров из США подмосковная компания нашла на международной выставке GULFOOD 2021, проходившей в феврале в Дубае. Участие в выставке волоколамский производитель принял в рамках группового стенда Московской области."Экспортно ориентированные производители Подмосковья имеют возможность бесплатно принимать участие в международных выставках. Такие услуги для региональных предприятий предоставляет Фонд поддержки ВЭД Московской области, который оплачивает все организаторские расходы, в том числе на создание группового стенда", - приводится в сообщении комментарий министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
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московская область (подмосковье)

Подмосковная компания поставит безглютеновые продукты в США

13:28 07.06.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев на открытии предприятия по производству хлебобулочных изделий без глютена в Волоколамском городском округе Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на открытии предприятия по производству хлебобулочных изделий без глютена в Волоколамском городском округе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Компания "Фудукод" из Волоколамского городского округа Подмосковья впервые поставит в США безглютеновые продукты; экспортный контракт на 1 миллион долларов был заключен при содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки региона.
ООО "Фудкод" - первая в России компания, реализовавшая технологии производства безглютеновой выпечки. Первая отгрузка в США должна состоятся уже в июле.
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Новых партнеров из США подмосковная компания нашла на международной выставке GULFOOD 2021, проходившей в феврале в Дубае. Участие в выставке волоколамский производитель принял в рамках группового стенда Московской области.
"Экспортно ориентированные производители Подмосковья имеют возможность бесплатно принимать участие в международных выставках. Такие услуги для региональных предприятий предоставляет Фонд поддержки ВЭД Московской области, который оплачивает все организаторские расходы, в том числе на создание группового стенда", - приводится в сообщении комментарий министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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