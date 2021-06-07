https://ria.ru/20210607/posolstvo-1735970452.html

На территорию посольства США в России проник неизвестный мужчина

На территорию посольства США в России проник неизвестный мужчина - РИА Новости, 07.06.2021

На территорию посольства США в России проник неизвестный мужчина

Неизвестный проник в воскресенье на территорию посольства США в Москве, он был задержан и передан российской стороне, заявили РИА Новости в американской... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:09

2021-06-07T12:09

2021-06-07T12:14

происшествия

россия

москва

сша

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Неизвестный проник в воскресенье на территорию посольства США в Москве, он был задержан и передан российской стороне, заявили РИА Новости в американской дипмиссии."Вчера вечером злоумышленник проник на территорию посольства, он был оперативно задержан сотрудниками службы безопасности и передан российским властям", - заявил представитель дипмиссии.

https://ria.ru/20210607/bayden-1735967670.html

россия

москва

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия, москва, сша